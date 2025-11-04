Yeni Şafak
Öğrencilerin yürümeyen merdiven isyanı

Saliha Engin
04:004/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Vezneciler İstasyonu

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler İstasyonu’ndaki yürüyen merdivenlerin çalışmaması öğrencileri canından bezdirdi.

Kentin en işlek noktalarından biri olan istasyonda 2 yürüyen merdiven çalışmıyor. Uzun basamakların yer aldığı metro istasyonunu kullananlar mağduriyet yaşıyor. Asansörlerin de kapasitesinin yetersiz kalınca vatandaşlar, merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor.

YA MERDİVEN BOZUK YA DA ASANSÖR

Öğrenciler, sık sık yaşanan bu arızalardan dolayı tepkili. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ela Keskin, “Her gün bu metroyu kullanıyorum. Sürekli ya asansör bozuk ya da yürüyen merdiven. Bugün de iki merdiven bozuktu. Biz gençler yürüyebiliyoruz ama hasta ve çocuklu vatandaşlar gerçekten çok zorlanıyor” dedi. Bir başka öğrenci ise, “Az önce tamir edildiğini gördüm, ama birkaç gün sonra yine bozuluyor. Metroda asansör ve yürüyen merdiven bakımları niçin yapılamıyor, gerçekten anlam veremiyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

İSTANBUL SAHİPSİZ BIRAKILDI

İstanbul’da yaşanan bu sorunların genel bir ihmalin göstergesi olduğunu belirten İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, “İstanbul, yöneticileri tarafından bugüne kadar hiç olmadığı kadar sahipsiz bırakıldı. İstanbul’un kaynaklarını nereye harcadıkları, aylardır ortaya çıkan iddialar ve itiraflarla zaten gözler önüne serildi. Kaynakları İstanbul’a değil, kendi siyasi geleceklerine aktardıkları için bugün bu şehir yaşanmaz hale geldi" dedi. Aksu, “Biz CHP’li yönetimden yeni köprü ya da metro hattı istemiyoruz. Sadece mevcut sistemi çalışır halde tutun. Yeni yürüyen merdiven yapın demiyoruz, olanları çalışır hale getirin. İstanbulluların hayatını kolaylaştırın, çileye dönüştürmeyin” vurgusu yaptı.



