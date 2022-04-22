Öğrencilerle iftarda '2053' vurgusu: Amacımız size büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldığı iftar programında konuştu.

Gençlerin Türkiye'yi ve dünyayı AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı eserlerle tanıdığını vurgulayan Erdoğan, "Amacımız 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmak." dedi.

Cumhurbaşkanı, mayıs ayının burs ve kredi ödemelerinin de bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Birçoğunuz, ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserlerle gördünüz tanıdınız. Siz de ülkemizin maruz kaldığı farklı sınamalara şahit oldunuz. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 7-8 yıldır yaşadıklarımızı hatırlıyorsunuz.

Bizim okul hayatımız Türkiye'nin ekonomik, siyasi açıdan çalkantılı bir dönemden geçti.

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Türkiye bir taraftan son iki asrın demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamak için çalışırken diğer taraftan da bu tehditlerle boğuşarak bugünlere geldi.

2023 hedeflerimiz için çok çalıştık, çok engel aştık. Amacımız 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmak.

Teknolojiden edebiyata gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarından gurur duyuyoruz.

PKK'dan FETÖ'ye kadar gençlerimizi hedef alan terör örgütlerinin yol açtığı kayıpların da ülkemize çok ağır bedeli oldu. Hamdolsun şu anda bildiğiniz gibi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı yürüyor. 45 tane terörist bedeli ödedi. Bütün inlere mağaralara komandolarımız girdi. Bu sayı fazlasıyla artacak. İnşallah askerlerimiz şehitlerimizin bedelini ödetecek.

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Bugün de kuzey ve güneyimizde kanlı savaşlar yaşanırken, ekonomik krizler zirveye çıkmışken 2053 vizyonu yolumuzdan çıkmadan devam edeceğiz. Amacımız sizlere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak.

Hükümete gelirken milletimize söz verdik. Ülkemizi 4 temel üzerinden yükselteceğiz dedik; eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Burs ve kredi ödemelerini mayıs ayı için nisan ayının 25'inden itibaren yatıracağız.