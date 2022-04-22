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Gündem Öğrencilerle iftarda 2053 vurgusu Amacımız size büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak
İSTANBUL

Öğrencilerle iftarda '2053' vurgusu: Amacımız size büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak

İstanbul'da düzenlenen öğrencilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2053 vurgusu yaptı. Gençlerin Türkiye'yi ve dünyayı AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı eserlerle tanıdığını vurgulayan Erdoğan, "Amacımız 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmak." dedi. Cumhurbaşkanı, mayıs ayının burs ve kredi ödemelerinin de bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrencilerle iftarda 2053 vurgusu: Amacımız size büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldığı iftar programında konuştu.

Gençlerin Türkiye'yi ve dünyayı AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı eserlerle tanıdığını vurgulayan Erdoğan, "Amacımız 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmak." dedi.

Cumhurbaşkanı, mayıs ayının burs ve kredi ödemelerinin de bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Birçoğunuz, ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserlerle gördünüz tanıdınız. Siz de ülkemizin maruz kaldığı farklı sınamalara şahit oldunuz. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 7-8 yıldır yaşadıklarımızı hatırlıyorsunuz.

Bizim okul hayatımız Türkiye'nin ekonomik, siyasi açıdan çalkantılı bir dönemden geçti.

Türkiye bir taraftan son iki asrın demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamak için çalışırken diğer taraftan da bu tehditlerle boğuşarak bugünlere geldi.

2023 hedeflerimiz için çok çalıştık, çok engel aştık. Amacımız 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmak.

Teknolojiden edebiyata gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarından gurur duyuyoruz.

PKK'dan FETÖ'ye kadar gençlerimizi hedef alan terör örgütlerinin yol açtığı kayıpların da ülkemize çok ağır bedeli oldu. Hamdolsun şu anda bildiğiniz gibi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı yürüyor. 45 tane terörist bedeli ödedi. Bütün inlere mağaralara komandolarımız girdi. Bu sayı fazlasıyla artacak. İnşallah askerlerimiz şehitlerimizin bedelini ödetecek.

Bugün de kuzey ve güneyimizde kanlı savaşlar yaşanırken, ekonomik krizler zirveye çıkmışken 2053 vizyonu yolumuzdan çıkmadan devam edeceğiz. Amacımız sizlere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak.

Hükümete gelirken milletimize söz verdik. Ülkemizi 4 temel üzerinden yükselteceğiz dedik; eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Burs ve kredi ödemelerini mayıs ayı için nisan ayının 25'inden itibaren yatıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komandolarımız teröristlerin inlerine giriyor bedel ödeyecekler
OYNAT 01:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komandolarımız teröristlerin inlerine giriyor bedel ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen öğrencilerle iftar programında konuştu. Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı yürüyor. 45 tane terörist bedeli ödedi. Bütün inlere, mağaralara komandolarımız girdi. Bu sayı fazlasıyla artacak. İnşallah askerlerimiz şehitlerimizin bedelini ödetecek.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi ve burs ödemeleri bu ayın 25'inde hesaplarda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi ve burs ödemeleri bu ayın 25'inde hesaplarda
İstanbul'da düzenlenen öğrencilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız.' dedi.

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