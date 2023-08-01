Öğrencinin rehberi Pamukkale Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ); 30 yılı aşkın süredir Denizli’de eğitim öğretim yolculuğunu sürdüren köklü bir üniversite olarak öne çıkıyor. Pamukkale Üniversitesi’nin çatısı altında; 19 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu, 45 araştırma merkezi, 179 öğrenci topluluğu, yaklaşık 40 binin üzerinde öğrenci ve 140 binden fazla mezun bulunuyor. Üniversitenin şehir ile iç içe olan merkez yerleşkesinde öğrenciler, kentin tüm olanaklarından faydalanabiliyor.

Şehrin farklı noktalarından yeşillikler içindeki 870 bin metre karelik yerleşkeye ulaşım, kolaylıkla sağlanırken, bunun yanında yürüme mesafesinde kamu, özel yurt ve konaklama imkânları da yer alıyor.

ÜRETEN ÜNİVERSİTE MİSYONU

PAÜ “Üreten Üniversite” misyonu ve “Üniversite Hayatın Rehberidir” vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Ünivesite, bu misyon ve vizyon doğrultusunda eğitim, sağlık, araştırma, tarım, turizm, arkeoloji, teknoloji, kültür-sanat gibi farklı alanlarda hem öğrencilerine hem Denizli’ye ve Ege Bölgesi’ne hem de ülke gelişimine katkı sağlarken, hayata rehberlik etmeye de devam ediyor.

3+1 MODELİNDE 72 PROGRAM 7+1 MODELİNDE 13 PROGRAM VAR

Uygulamalı eğitime büyük önem veren PAÜ, 72 programda 3+1 ve 15 programda 7+1 modellerini uygulamaya geçirdi. Bu sayede öğrenciler teoride öğrendiği bilgileri, pratiğe aktarma, mesleki deneyimlerini arttırma, sektör ile bağ kurma ve gelecekteki kariyerlerini şekillendirme imkânı buluyor. Bu konuda somut adımlar atarak, kurum, kuruluş ve meslek odaları ile staj iş birlikleri protokollerini hayata geçirmeye devam eden PAÜ, “İş Yerleri Meslek Yüksekokulu Oluyor!” projesi ile Denizli’nin her kesiminden önemli destekler almaya devam ediyor. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Eğitimin artık klasik metotlardan güncel yöntemlere dönüşmesi, tüm üniversitelerimizde olduğu gibi üniversitemizin de ana konularından biridir. Amacımız önümüzdeki yıllar içerisinde tüm lisans ve ön lisans programlarımızı iş yerinde eğitim uygulamasına dahil etmektir” diye konuştu.

DEĞİŞİM PROGRAMLARIYLA YURT DIŞINDA EĞİTİM İMKANI

PAÜ, öğrencilerin yurt dışında bulunma, eğitim alma ve farklı kültürleri tanımaları için de özel bir gayret sarf ediyor. Erasmus ve Mevlana değişim programları ile öğrenciler yurt dışına gönderiliyor. Bu kapsamda 39 ülke ile 512 aktif anlaşması bulunan PAÜ, yurt dışı eğitim ağını genişletmeye ve

yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını artırmaya devam ediyor.

YAN DAL VE ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI SİZİ BEKLİYOR

PAÜ 2011 yılından beri uyguladığı yan dal ve çift ana dal programları ile öğrencilerine fırsatlar sunuyor. Toplam 380 anlaşma ile devam eden bu programlara her gün yenisi katılıyor. Örneğin matematik alanında eğitim alan bir öğrenci işletme bölümünde, fizik bölümündeki bir öğrenci tekstil mühendisliğinde veya kimya bölümündeki bir öğrenci arkeoloji bölümünde yan dal programına dahil olarak bu alanlarda uzmanlaşabiliyor. Diğer taraftan bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmış bir öğrenci, elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde çift ana dal yaparak iki programdan mezun olabiliyor. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yan dal ve çift ana dal programlarının öğrencilerin geleceğe hazırlanmasındaki öneminin altını çizerek bu programların sayısını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade ediyor.

Ödülleri topluyor

AÜ’nün eğitim yaklaşımı olarak hoca-öğrenci buluşmalarını benimsemiş olması başarılarını da önemli oranda etkiliyor. Öğretim elemanları ve öğrencilerin yakın çalışmaları ve iş birlikleri öğrenci çalışmalarına da yansıyor ve önemli başarılar olarak üniversiteye geri dönüyor. Atıcılıktan haltere kick bokstan bisiklete pek çok spor dalında ödül alan sporculardan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan engelli öğrencilere, resim, müzik, fotoğraf gibi sanat dallarında elde edilen başarılardan bilimsel alanda ödül almış olan öğretim elemanı ve öğrencilere PAÜ aldığı ödüllerle adından söz ettiriyor.

Şehir ve sanayi ile bütünleşen üniversite







