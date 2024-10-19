Öğrenciye 46 milyar lira fon desteği

Dar gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere sosyal desteğe ihtiyacı olan kişilere devlet tarafından her yıl yapılan desteklerin miktarı yeni yılla birlikte artıyor. Ücretsiz ders kitabı ve yemek için 2025 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Milli Eğitim Bakanlığına (MEB)ayrılan toplam ödenecek 46 milyar lirayı bulacak.

Öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için 6 milyar 416 milyon lira, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için 13 milyar 100 milyon liralık ödenek fon üzerinden aktarılacak. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ücretsiz taşınması için fon ödeneğinden 27 milyar 546 milyon 348 bin lira da MEB bütçesine aktarılabilecek. Öte yandan devlet üniversitelerindeki öğretim elemanlarının yurt dışında doktora sonrası eğitim almaları halinde aylık 43 bin lirayı geçmemek kaydıyla destek verilecek.