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KONYA

Öğretmen çiftin büyük acısı: Canlı ders sırasında feci ölüm

Konya Çumra’da öğretmenler Mustafa Bayram ve eşi Deniz Bayram’ın, evlerinde online ders verirken üst kat komşularına bıraktıkları 20 aylık kızları 7. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Minik Kumsal, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Çiftin çocuklarına bakan komşusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acılı anne ve baba uzun süre küçük kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Acılı anne ve baba uzun süre küçük kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Konya'nın Çumra ilçesinde öğretmen olan anne ve babası canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebek, hayatını kaybetti. Olay, önceki gün İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Tömtöm İlkokulu’nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nda görevli eşi öğretmen Deniz Bayram evlerinde online ders verdikleri için 2 çocuğunu, bakıcılıklarını yapan üst komşularına bıraktı. Çocuklarından Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip 7'nci kattan düştü.

Kumsal bebek hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesi’ne götürdü. Minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan bakıcı kadının da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kumsal Bayram'ın cenazesi dün Konya kent merkezindeki Hacı Veyis Camii'ne getirildi. Anne Deniz ve baba Mustafa Bayram, kızlarının tabutuna sarılıp ağladı. Ardından minik Kumsal'ın cenazesi gözyaşları içinde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

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