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ANKARA

Oktay’dan muhalefete seçim göndermesi: 2023 son bütçemiz değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 bütçesinin AK Parti iktidarının son bütçesi olmadığını belirterek, “Sadece bu dönemin son bütçesi. İnşallah gelecek yıllarda da yine Cumhur İttifakı olarak bu bütçeleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Oktay’dan muhalefete seçim göndermesi: 2023 son bütçemiz değil
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ni TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefete “Bu son bütçemiz değil” mesajı gönderdi. Oktay, kur korumalı mevduata katılımın 2,3 milyon kişiyi aştığını; toplam tutarın da 1,45 trilyon TL’yi geçtiğini, mevduattaki TL payının yüzde 50’ye yaklaştığını söyledi. Oktay, “KKM ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payında 10 puandan daha fazla bir azalma olmuştur” dedi.

UZAK KUR OYNAKLIĞINI SINIRLANDIRDIK

KKM uygulamasının döviz kuru oynaklığı ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkisine kıyasla maliyetinin sınırlı olduğunu anlatan Oktay, “2023 yılında bütçeye maliyetinin, enflasyon öngörülerindeki düzelme ile birlikte sınırlı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. Sonuç itibarıyla; Kur Korumalı

Mevduat ve Katılma Hesabı uygulaması ile ekonomik temellerden uzak kur oynaklığını sınırlandırdık” dedi.

HEDEFLERİN TUTTUĞUNUN KANITI

Muhalefetten gelen “Ek bütçe değil, ikinci bütçe yapıldı” eleştirilerine de yanıt veren Oktay, “Ek Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 80 milyar lira artırılmıştır, buna karşılık aynı düzeyde bütçe gelirlerinde de artış olmuştur. Dolayısıyla bütçe dengesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2022 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3,5 olarak hedeflenmişken yılsonunda bu oranın yüzde 3,4 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu durum, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmasını sağlamak üzere, mali disiplinden taviz vermeden bütçe hedeflerimizi tutturduğumuzun en açık kanıtıdır” dedi.

AK PARTİ’NİN SON BÜTÇESİ DEĞİL

2023 bütçesinin AK Parti iktidarının son bütçesi olmadığının görüleceğini kaydeden Oktay, “Sadece bu dönemin son bütçesi. İnşallah gelecek yıllarda da yine Cumhur İttifakı olarak bu bütçeleri sunmaya devam edeceğiz. Milletimiz 15 seçimde olduğu gibi yine sizlere de bizlere de aynı mesajı verecek; ‘durmak yok, yola devam’ diyecektir” ifadelerini kullandı.

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