Okul çantası 300 lirayla hazır

2019 - 2020 eğitim - öğretim döneminde 25 milyon öğrenci ders başı yapacak. Son birkaç haftadır aileleri alışveriş telaşı sardı; kimi alışverişini çoktan yaptı kimi son dakikaya bıraktı. Kırtasiye malzemelerinde enflasyonun da etkisiyle geçen yıla göre yüzde 15-30 arasında bir artış yaşandığını kaydeden sektör temsilcileri, maliyetlerin 300 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıktığını belirtiyor. Devlet okulları için yapılan alışveriş fiyatının daha makul bir rakama denk geldiğini anlatan yetkililer, özel okullarda maliyetin daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar ise sağlıklısız ve güvencesiz ürün konusunda ebeveynleri uyarıyor.

Alışveriş listesi

KİMLİĞİ BULUNAN ÜRÜN TERCİH EDİLMELİ

Mehmet Helvacıoğlu

Ticaret Bakanlığı ve Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belirsiz ürünlerin alınmaması gerektiğini belirterek, "Çocukların hayatı riske edilmemeli. Kırtasiyelerden kimliği olan ürünler alınmalı" dedi. Helvacıoğlu, ayrıca bu yıl okula başlama maliyetinin 300 lira olacağını belirterek, "Herhangi bir zam beklentisi ve baskısı yok" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ZAMLI

Mahmut Şahin

Geçen yılla karşılaştırıldığında kırtasiye malzemelerinde yüzde 30’luk bir zamdan bahsedildiğini anlatan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel okullarda bu maliyetin biraz daha arttığını ifade etti. Özel okullarda getirilen birtakım zorluklar olduğuna işaret eden Şahin, “Pantolondan tutun ayakkabıya kadar oradaki masraflar daha fazla” dedi. Şahin, alanda kitap konusunda da sıkıntı yaşandığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Okunacak kitaplar belirleniyor, yalnız bu kitapların hangi komisyon tarafından ve hangi ihtiyaca göre belirlendiği belli değil. Bununla ilgili herhangi bir açıklama ve tatmin edici açıklama yok. Durum böyle olunca öğretmenler kendi inisiyatiflerini kullanarak, bu kitapların yetersiz olduğunu düşünüp, yeni kitaplar istiyor. Böylece önceden alınan kitap lüzumsuz hale geliyor. Burada öğretmenin takdir edecek şahsi çabası da olabilir, herhangi bir yayın evi ile anlaşıp, o kitapları aldırmak gibi eşantiyon alma gibi bir kaygısı da olabilir. Bu kafamızda hep bir soru işareti olarak kalıyor. Bununla ilgili bir komisyon kurulup, bu sorun çözülmeli.”

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BAKANLIK YAKIN TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan da, kırtasiye ürünlerindeki güvencesiz ürün sayısının ciddi olarak azalmasında kararlı bir şekilde konunun takipçisi olmalarının, ara vermeksizin denetimleri sürdürmelerinin ve sektör temsilcileri ile geliştirdikleri olumlu diyalogların rolünün büyük olduğunu anlattı.

İŞİMİZ SADECE CEZA VERMEK DEĞİL

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Bakanlık olarak piyasa gözetimi ve denetimini sadece firmaları cezalandırmak olarak görmemekte, bu yolla sektör temsilcilerini de bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK SORULAN SORU: GÜVENİLİR Mİ?

Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de; “Geçen yıla göre enflasyon oranında bir artış sağlandı” dedi. Velilerin en çok rahatsız olduğu konun ürünlerin denetlenmesi ve güvenilirlik oranı olduğunu bildiren Palandöken, “Esnafa güvenilir mi, şikayetiyle geliyorlar; esnaf da, bu konu hakkında bilgisi olmadığını ve gelen ürünleri sattığını ifade ediyor” dedi. Okulların açılmasıyla ilgili bir de servislerdeki fiyat artışı sorunu yaşandığını kaydeden Palandöken, “Zam henüz netleşmedi, bugün yarın bu konu da kesinleşir” ifadesini kullandı.

ONLİNE BİLGİLER EKSİKSİZ OLMALI



Karaaslan, ayrıca, güvencesizliği tespit edilen ve idari yaptırım uygulanan ürünlerin ortak bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi platformu olan GÜBİS’te yetkili otoriteler tarafından kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi. Tüketicinin satın alma kararını etkileyecek tüm unsurların ürünün üzerinde belirtilmesi gerektiğini vurgulayan Ticaret Uzmanı Pelin Türk de, "Tüketici alışverişini online da yapsa tüm uyarıları ve açıklamaları görebilmeli" diye konuştu.

AMBALAJA DİKKAT EDİN

Velilerin kırtasiye ve okul malzemesi alışverişlerinde belli başlı hususlara dikkat etmeleri durumunda büyük oranda sağlık risklerinden korunacaklarını söyleyen Ticaret Uzmanı M. Berre Doğan ise, "Her ürünün ambalajı dikkatle incelenmeli. Ürün seçerken üretici/ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Kırtasiye ürünlerinde -özellikle boya kalemlerinde- CE işareti ve 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunmalır" dedi.