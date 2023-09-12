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Okul heyecanı

20 milyonu aşkın öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen dün dersbaşı yaptı. Yeni eğitim yılı heyecanıyla sınıfları dolduran öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Saliha Engin
04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
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İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ders zili dün çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Yeniden sınıfları dolduran öğrenciler hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle hasret giderdi. Ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar da öğrencileri sıralarında hazır bekledi.


VELİLER DE YALNIZ BIRAKMADI

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Müjgan Karaçalı İlkokulu’nda da öğretmen ve veliler ilk ders heyecanı yaşadı. Veliler, ilk gün çocuklarını yalnız bırakmadı. Ana sınıfı ve 1’inci sınıfların yanı sıra üst sınıflardaki öğrenciler de okullarında hazır bulundu.


POLİS OKUL UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da ise Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu’nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı. Törende konuşan Vali Gül, yaz tatili sürecinde öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı destekleri ile okulların fiziki şartlarını düzelttiklerini belirterek, “Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması için özellikle okul dışı güvenlik tedbirleri anlamında okul polis uygulaması yine devam edecek. Bütün kurumlarımız güvenlik için tedbirlerini aldılar. Almaya devam ediyorlar ve bunları inşallah takipçisi olacağız” dedi.


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