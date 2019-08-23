Okul kapatmak Lozan’a aykırı

Yeni Şafak’a konuşan Hüseyin, son dönemde okulların şartlarının kötüleştiğini, Yunan hükümetinin tadilat için izin vermediğini belirtti.

Hüseyin, “Karşılıklı anlaşmalar neticesinde birbirimizin eğitimlerine müdahale etmeyecektik. Yunan hükümeti Türk okullarında kitaplar ve araç gereçler konusunda günün koşullarına uygun olarak temin ettirmiyor. Türkiye’de okuyan öğretmenlerin eğitimlerini kabul etmeyerek kendi açtığı 2 yıllık okuldan atamalar yapıyor” dedi.

Öğrenci azlığı bahane gösterilerek okulların kapatılmasının Lozan’a aykırı olduğunu belirten Hüseyin, “Amaçları öğrenci azlığı değil Türk dili ve İslâm dinidir. Biz Gökçeada’da 3 öğrenci için okul açtık karşılığında okullarımız kapatılıyor. Aynı şey camiler için de yapılıyor” ifadelerini kullandı.