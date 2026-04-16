Okul müdürü ile 10 arkadaşını sesli mesajla ölümle tehdit etti

15:1516/04/2026, Perşembe
DHA
Sesli mesajı fark eden öğrenci velisinin şikayeti üzerine A.M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu'da okul müdürü ile 10 öğrenciyi öldüreceği yönünde arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna sesli mesaj attığı öne sürülen ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu’da A.M.A., dün Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren sesli mesaj attı. A.M.A., sesli mesajda
“Bana da 7 tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim, önce müdürü pompalardım yani öldürürdüm”
sözlerinin ardından öldürmeyi düşündüğü 10 okul arkadaşının isimlerini tek tek saydı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: Vergi affı çıkacak mı, son durum nedir 2026? Yeni torba yasada vergi yapılandırma var mı?