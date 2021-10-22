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SAMSUN

Okulda dehşet: 14 yaşındaki kız öğrenci kavga ettiği arkadaşını sınıfta sırtından bıçakladı

Samsun’un İlkadım ilçesinde lisede bir kız öğrenci arkadaşını sınıfta sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Okulda dehşet: 14 yaşındaki kız öğrenci kavga ettiği arkadaşını sınıfta sırtından bıçakladı
Kız öğrenci arkadaşını sınıfta sırtından bıçakladı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İHA

Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

K.H.D.’nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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