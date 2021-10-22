Okulda dehşet: 14 yaşındaki kız öğrenci kavga ettiği arkadaşını sınıfta sırtından bıçakladı

Bakan Soylu Batı'ya sert tepki gösterdi: Biz kimsenin kaçak göç bekçisi değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Avrupa'nın göç meselesini, mülteciler onların sınırına yaklaşana kadar umursamadığını belirtti.



Bakan Soylu, 'Batı göç meselesine 2015 yılından sonra uyandı. Neden uyandı? Onlar için insanların yerinden edilmesi, çocukların katledilmesi problem değildi. Onlar bir artist gönderip, bir fotoğraf alırlar, 'Biz bu durumda ilgileniyoruz' diye ortaya bir Hollywood senaryosu koyarlar. Onlar Hollywood senaryosunun çocukları, biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Biz kimsenin hesap edemediği, aklının ermediği bir maliyetin sorumlusu değiliz. Biz kimsenin kaçak göç bekçisi değiliz.' dedi.

