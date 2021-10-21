Sultangazi'de büyük tehlike: Okul yolundaki hafriyat kamyonları tedirgin ediyor

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin bulunduğu Selçuklu Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen hafriyat kamyonlarının geçişleri sürüyor. Hafriyat kamyonlarının geçişinden tedirgin olan veliler duruma çözüm bulunmasını istiyor.

"NORMALDE YASAK AMA GEÇİYORLAR"



Hafriyat kamyonu sürücülerinin, Eyüpsultan'daki hafriyat döküm alanına giden güzergahı kullanmadığını öne süren öğrenci velisi Yusuf Can, "Hafriyat kamyonları buradan geçiyor. Elimizden gelen bir şey yok. Normalde yasak ama geçiyorlar. Ayrıca üst geçidi kullanmayan öğrenci de çok var" dedi.



Bir başka öğrenci velisi ise, "Çok fazla hafriyat kamyonu geçişi var. Ben bir kadın sürücü olarak korkuyla yola çıkıyorum. İnanılmaz hızlı kullanıyorlar. Ve asla şeritlerinde değiller. Bu konudan çok rahatsızım. Okul çıkış saatlerine çok denk geliyor. Okulumuzun bulunduğu yere ulaşım sıkıntısı var. Bundan da memnun değiliz" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 21 Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Gökçeyatak mevkisinde 2013 yılında bir santral şirketi proje için dağ yamacına 18 virajlı bir yol yaptı. Santral inşaatı bitince atıl kalan yol, 5 mahallenin sakinlerinin isteği üzerine ulaşıma açıldı. Ordu’ya 2,5 saatlik mesafeyi yarım saate düşüren yol, kullanılmaya başlandı. Trabzon'da, 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı Virajları'na benzerliği ile dikkat çeken yolu kullananlar, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılan zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor. ‘ZOR BİR YOL’ <br> <br> Yol sayesinde, 2,5 saatte gittikleri yolun yarım saate düştüğünü belirten Özlükent Mahalle Muhtarı Mithat Tepe, “Dere yolundan mahallemize bağlantılı bir yolumuz yoktu. Santral yapımı sırasında şirket kendi kullanımı için bu yolu 2013 yılında tamamladı. Taleplerimiz ses getirdi ve yol asfaltlandı... Bu yol yapılmadan önce Ordu’ya 2,5 saatte gittiğimiz mesafe 30 dakikaya düştü. 18 tane virajı olan yolumuzun tehlikesi çok. Onun için diğer yol güzergâhlarıyla birlikte iyileştirilmesini bekliyoruz. Zor bir yol, kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun tehlikesi yoktur diyen her halde kendini kandırmış olur” dedi. Mahalle sakini Muhammet Tepe ise \"Tehlikeli virajları var. Yağmur yağdığı zaman heyelan olma durumu da var. Onun için bu yol beni korkutuyor” ifadelerini kullandı. Havva Topçu da, \"Burası benim köyüm değil. İlk kez bu yolu kullandım. Karşıdan geçerken bu yolu merak ediyordum. Yol çok kötü ve korkutucuymuş. Daha da bu yolu kullanmam. Kenarlarında korkuluk da yok. Komşumuz arabasıyla dereye uçtu bu yoldan” diye konuştu. 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor En tehlikeli kestirme yol: Süreyi 2 saat kısaltıyor Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı. Ulaşım süresini 2,5 saatten yarım saate indiren yol, kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılıyor. Zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.

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POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI



Öte yandan, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında eğitim vermeye başlayan Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin çevresinde son aylarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle harekete geçti.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde bazı öğrencilerin üst geçit yerine trafiğin hızlı aktığı yolu kullanarak trafik güvenliği ve kendi canlarını tehlikeye atmaları, zaman zaman refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeleri üzerine polis çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Ekipler, öğrencilere üst geçidi kullanmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Polis, okul çevresinde görülen şüpheli kişilere yönelik kontrollerini de sıklaştırdı.