Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Okullar tek tek denetleniyor

Okullar tek tek denetleniyor

Saliha Engin
04:0026/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Deprem sonrası meslek liseleri, üretim ve lojistik altyapılarıyla kritik rol üstlendi.
Deprem sonrası meslek liseleri, üretim ve lojistik altyapılarıyla kritik rol üstlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Silivri açıklarındaki deprem sonrası kentteki tüm eğitim birimleriyle sahaya indi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve M. Bilal Macit, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Uzman ekiplerin sahadaki incelemeleri, planlı ve önleyici bir yaklaşımla yürütülüyor. Öte yandan, İstanbul'daki tüm okul bahçeleri, güvenli alan ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen saha organizasyonları kapsamında, yaklaşık 50 bin kişi okul bahçelerinde barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sıcak çorba ve içecek ikramı yapılan alanlarda, düzenli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Gıda teknolojileri alanındaki liseler sıcak yemek, çorba ve simit üretimi alanlarında faaliyet gösteren okullar, sahada aktif şekilde görev aldı.


#Milli Eğitim Bakanlığı
#okul
#denetleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK prim ödeme tutarları tek tek hesaplandı: Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta, GSS... İşte meslek meslek prim tutarları...