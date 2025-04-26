Okullar tek tek denetleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Silivri açıklarındaki deprem sonrası kentteki tüm eğitim birimleriyle sahaya indi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve M. Bilal Macit, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Uzman ekiplerin sahadaki incelemeleri, planlı ve önleyici bir yaklaşımla yürütülüyor. Öte yandan, İstanbul'daki tüm okul bahçeleri, güvenli alan ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen saha organizasyonları kapsamında, yaklaşık 50 bin kişi okul bahçelerinde barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sıcak çorba ve içecek ikramı yapılan alanlarda, düzenli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Gıda teknolojileri alanındaki liseler sıcak yemek, çorba ve simit üretimi alanlarında faaliyet gösteren okullar, sahada aktif şekilde görev aldı.