Yüz yüze eğitime izin yok: Milli Eğitim Bakanı Selçuk iddialara yönelik açıklamada bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın yapay zekalı asistanının tanıtımında okulların açılış süreciyle ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk, bütün dünyanın çok özel ve farklı bir dönemden geçtiğini belirterek, bu zor zamanlara uyum sağlayabilmenin toplumların kabiliyetini de gösterdiğini ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Bizim uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, MEB’in bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğini gösteriyor.”
ÖNCÜ OLMAMIZ ŞART
“Dünyanın her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. 8-10 yıllık süreçlerde yapılması muhtemel denilen şeyler 8-10 aylık süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart, 2023 eğitim vizyonunun 2 yıl önceki dokümanının bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz. ‘Yeni normal’ denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini görme imkanımız olabilir.”
CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANIR
Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, bazı okulların ‘destekleme’ ve ‘yetiştirme kursu’ adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine “Devlet ve özel okullarda 8’inci ve 12’nci sınıflar hariç, ‘destekleme’ ve ‘yetiştirme kursu’ adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanır. Ara sınıflarda tek bir okul alırsa cezai müeyyide uygulanır” dedi.
Yerli yapay zeka dönemi
- Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge, inovasyon ve dijtal dönüşüm çalışmalarına sanal asistanları da ekliyor. Yaklaşık 6 aylık Ar-Ge ve pilotlama aşamalarından sonra, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ve velilerin hizmetine sunulan EBA Asistan’ın ardından şimdi de MEB Asistan tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Asistan’ın, 18 milyon öğrenci, veliler ve 1 milyonu aşan öğretmenin sorularını anında yanıtlamak üzere geliştirildiğini, yapay zekâ sistemi sayesinde kullanıcıları adım adım yönlendirerek en kısa sürede en doğru cevabı sunduğunu söyledi. Türk özel sektör yapay zeka kuruluşu CBOT Ceo’su Mete Aktaş da “Ülkemizde uzaktan eğitim desteğinin, bilgiye anında erişimin ve dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde Bakanlığımıza yerli yapay zeka teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.