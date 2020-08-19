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EĞİTİM

Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Dershaneler açılacak mı?

Yüz yüze eğitime izin yok: Milli Eğitim Bakanı Selçuk iddialara yönelik açıklamada bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okulların ‘destekleme’ ve ‘yetiştirme kursu’ adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialarla ilgili “Devlet ve özel okullarda 8’inci ve 12’nci sınıflar hariç, ‘destekleme’ ve ‘yetiştirme kursu’ adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın yapay zekalı asistanının tanıtımında okulların açılış süreciyle ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk, bütün dünyanın çok özel ve farklı bir dönemden geçtiğini belirterek, bu zor zamanlara uyum sağlayabilmenin toplumların kabiliyetini de gösterdiğini ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Bizim uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, MEB’in bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğini gösteriyor.”

Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak
OYNAT 00:00
Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak' dedi.

ÖNCÜ OLMAMIZ ŞART

“Dünyanın her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. 8-10 yıllık süreçlerde yapılması muhtemel denilen şeyler 8-10 aylık süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart, 2023 eğitim vizyonunun 2 yıl önceki dokümanının bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz. ‘Yeni normal’ denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini görme imkanımız olabilir.”

CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANIR

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, bazı okulların ‘destekleme’ ve ‘yetiştirme kursu’ adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine “Devlet ve özel okullarda 8’inci ve 12’nci sınıflar hariç, ‘destekleme’ ve ‘yetiştirme kursu’ adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanır. Ara sınıflarda tek bir okul alırsa cezai müeyyide uygulanır” dedi.

Bakan Koca: Salgının seyri değişirse online eğitim gibi tedbirler önerilebilir
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Bakan Koca: Salgının seyri değişirse online eğitim gibi tedbirler önerilebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(Okullardaki Kovid-19 tedbirleri) 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir. Öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz' ifadelerini kullandı.


Yerli yapay zeka dönemi

Fotoğraf: Arşiv
  • Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge, inovasyon ve dijtal dönüşüm çalışmalarına sanal asistanları da ekliyor. Yaklaşık 6 aylık Ar-Ge ve pilotlama aşamalarından sonra, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ve velilerin hizmetine sunulan EBA Asistan’ın ardından şimdi de MEB Asistan tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Asistan’ın, 18 milyon öğrenci, veliler ve 1 milyonu aşan öğretmenin sorularını anında yanıtlamak üzere geliştirildiğini, yapay zekâ sistemi sayesinde kullanıcıları adım adım yönlendirerek en kısa sürede en doğru cevabı sunduğunu söyledi. Türk özel sektör yapay zeka kuruluşu CBOT Ceo’su Mete Aktaş da “Ülkemizde uzaktan eğitim desteğinin, bilgiye anında erişimin ve dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde Bakanlığımıza yerli yapay zeka teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Eğitim uzmanı Prof. Dr. Eraslan: Uzaktan eğitimin kalitesini anne babalar da belirleyecek
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