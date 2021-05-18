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AĞRI

Okullardan  13 bin aileye sıcak yemek

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul pansiyonlarında hazırlanan yemekler, öğretmenler ve Kızılay gönüllülerince Ramazan ayında 13 gün boyunca 13 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullardan ​13 bin aileye sıcak yemek
Kentte ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi hayata geçirildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 13 gün boyunca meslek liselerindeki pansiyonlarda aşçılar tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, öğretmenler ve Kızılay gönüllülerince iftar öncesi il merkezindeki mahallelerde ikamet eden toplam 13 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

ÇOCUKLARLA DA İLGİLENDİLER

  • Ayrıca Ramazan Bayramı dolasıyla ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımını yaparak onların bayramını kutlayan ekipler, çocuklara da bayram şekeri dağıtarak yakından ilgilendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan 304 gıda kolisi ise İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in katılımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

FEDAKAR ÖĞRETMENLER

Öte yandan il merkezi ve ilçelerde görev yapan fedakar öğretmenler, kendi imkanlarıyla çevre ve ailelerinden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlatılan projelere destek ve katkılarından dolayı Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Kızılay gönüllüleri ve meslektaşlarına teşekkür etti.

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