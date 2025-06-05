Olası faciayı yaptığı manevrayla önledi: Yaralılar var

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AGK 058 plakalı minibüs, A.Y. idaresindeki 42 GY 703 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken minibüs yol kenarına devrildi. Kazada minibüs sürücüsü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan T.E., S.G. ve R.G. yaralandı.