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Olası faciayı yaptığı manevrayla önledi: Yaralılar var

Olası faciayı yaptığı manevrayla önledi: Yaralılar var

18:575/06/2025, Perşembe
IHA
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Dört kişinin kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Dört kişinin kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da minibüs sürücüsü, otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken minibüs yol kenarına devrildi. Kazada dört kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AGK 058 plakalı minibüs, A.Y. idaresindeki 42 GY 703 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken minibüs yol kenarına devrildi. Kazada minibüs sürücüsü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan T.E., S.G. ve R.G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Trafik Kazası
#yeşilyurt
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