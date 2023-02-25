Olsun annem bir şey olmaz: Öldü sandığı kızına 17 gün sonra kavuştu

Hatay’da yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan anne ve kızı haftalar sonra hastanede kavuştu. Kızının hayatını kaybettiğini düşünen anne Halime Nuray Bağrıaçık, 3 çocuğuyla birlikte depreme Hatay’da yakalandı. Kendisi depremin ikinci gününde, 7 yaşındaki kızı İrem ise beşinci günde enkaz altından çıkarıldı. Bağrıaçık, biri 10 aylık diğeri ise 5 yaşında iki çocuğunu depremde kaybetti.

Yaralı olarak çıkarılan anne tedavisi için Isparta’ya gönderildi. 131’inci saatte enkazdan çıkarılan kızı İrem ise Mersin’de tedavi altına alındı. Anne Halime Nuray Bağrıaçık bu sürede çocuklarından haber alamadı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ve sol kolunu kaybeden Bağrıaçık, Belen ilçesi Arımazı Mahallesi’ndeki Tuna Apartmanı’nın enkazından kurtulan kızı İrem’e kavuşmak için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen’den yardım istedi. İrem’in annesine kavuşması için çalışma başlatıldı. Tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinden alınan İrem, Isparta’da tedavi gören annesine kavuştu. Tek koluyla kızına sımsıkı sarılan anne Bağrıaçık, “Geçecek kuzum, hepsi geçecek” diyerek teselli etti. Annesine çok sevdiği şekerlemeden getiren İrem’in ilk söylediği ise bacağının kesildiği oldu. Anne Bağrıaçık, “Olsun annem bir şey olmaz” diyerek kzını bağrına bastı.