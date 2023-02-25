|
Reklam
Reklam
Gündem

Olsun annem bir şey olmaz: Öldü sandığı kızına 17 gün sonra kavuştu

Depremin vurduğu Hatay’da yıkılan apartmanın enkazından çıkarılan ve bir kolunu kaybeden Halime Nuray Bağrıaçık, aynı enkazdan kurtarılan kızıyla 17 gün sonra Isparta’da buluştu. Sol bacağı kurtarılamayan küçük İrem’in annesine sarılırken, bacağının kesildiğini söylemesi yürekleri dağladı. Anne Halime Bağrıaçık, "Olsun annem bir şey olmaz" diyerek öptüğü kızını teselli etmeye çalıştı.

04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sol bacağı kurtarılamayan küçük İrem, annesine sarılarak özlem giderdi.

Sol bacağı kurtarılamayan küçük İrem, annesine sarılarak özlem giderdi.

Hatay’da yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan anne ve kızı haftalar sonra hastanede kavuştu. Kızının hayatını kaybettiğini düşünen anne Halime Nuray Bağrıaçık, 3 çocuğuyla birlikte depreme Hatay’da yakalandı. Kendisi depremin ikinci gününde, 7 yaşındaki kızı İrem ise beşinci günde enkaz altından çıkarıldı. Bağrıaçık, biri 10 aylık diğeri ise 5 yaşında iki çocuğunu depremde kaybetti.

İREM ENKAZDAN 131. SAATTE ÇIKTI

Yaralı olarak çıkarılan anne tedavisi için Isparta’ya gönderildi. 131’inci saatte enkazdan çıkarılan kızı İrem ise Mersin’de tedavi altına alındı. Anne Halime Nuray Bağrıaçık bu sürede çocuklarından haber alamadı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ve sol kolunu kaybeden Bağrıaçık, Belen ilçesi Arımazı Mahallesi’ndeki Tuna Apartmanı’nın enkazından kurtulan kızı İrem’e kavuşmak için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen’den yardım istedi. İrem’in annesine kavuşması için çalışma başlatıldı. Tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinden alınan İrem, Isparta’da tedavi gören annesine kavuştu. Tek koluyla kızına sımsıkı sarılan anne Bağrıaçık, “Geçecek kuzum, hepsi geçecek” diyerek teselli etti. Annesine çok sevdiği şekerlemeden getiren İrem’in ilk söylediği ise bacağının kesildiği oldu. Anne Bağrıaçık, “Olsun annem bir şey olmaz” diyerek kzını bağrına bastı.


131 saat sonra enkazdan kurtarılan İrem'in annesiyle duygulandıran kavuşma anı
131 saat sonra enkazdan kurtarılan İrem'in annesiyle duygulandıran kavuşma anı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatay'da enkaz altından 131 saat sonra çıkarıldıktan sonra hastanede sol bacağını kaybeden İrem Bağrıaçık (7), Isparta'da tedavi gören annesine kavuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ve sol kolunu kaybeden Halime Bağrıaçık, Belen ilçesi Arımazı Mahallesi'ndeki Tuna Apartmanı'nın enkazından kurtulan kızı İrem'e kavuşmak için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen'den yardım istedi. Bölgede bulunan Belediye Başkanı Başdeğirmen ile iletişim kurulmasıyla İrem'in annesine kavuşması için çalışma başlatıldı. Başdeğirmen tarafından tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinden alınan İrem, Isparta'da tedavi gören annesine kavuştu. Anne Bağrıaçık'ın depremde 10 aylık ve 5 yaşında olmak üzere iki kızını kaybettiği öğrenildi. Anne Halime Nuray Bağrıaçık, gazetecilere, kızına kavuştuğu için buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

#Deprem
#Hatay
#İrem
#Anne
1 saat önce
default-profile-img
Olsun annem bir şey olmaz: Öldü sandığı kızına 17 gün sonra kavuştu
‘Dünya Trajedi Haritası’ ve sinema: Festivaller depremi görmedi
Özel okullara ‘kayıt’ tepkisi: Depremzedelerin sorunlarını görmezden geldiler
Ateşkes için elimizden geleni yaparız: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın birinci yılında iki liderle görüştü
Akşener'den CHP kurmaylarına sert tepki: Ahmaklık, geri zekalılık
Depremzede seçmen için iki formül
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.