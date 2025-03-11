Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Ölüm bile ayıramadı: Yaşlı çift 12 saat arayla vefat etti

Ölüm bile ayıramadı: Yaşlı çift 12 saat arayla vefat etti

12:1111/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Yaşlı çiftin cenazeleri İsveç'ten havayoluyla Konya'ya getirildi.
Yaşlı çiftin cenazeleri İsveç'ten havayoluyla Konya'ya getirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinden 58 yıl önce İsveç'e giden yaşlı çift, 12 saat arayla hayatını kaybetti.

İsveç'te yaşayan yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı.


Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesinde yaşayan Hüsamettin Ünlü (87) ile eşi Yaşar Ünlü (87), 1967 yılında İsveç'e göç etti. İlçeden İsveç'e ilk gidenler arasında yer alan Ünlü çifti, 87 yaşında 12 saat arayla hayatını kaybetti.


Yaşlı çiftin cenazeleri İsveç'ten havayoluyla Konya'ya, ardından Kulu'ya getirildi. Hüsamettin ve Yaşar Ünü için Kulu Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından yaşlı çiftin cenazesi Merkez Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.



#İsveç
#hayat
#Konya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye 14.469 TL taban maaşa ek 4.000 TL ödenecek! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tahsis numarasına göre...