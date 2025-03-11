Fransız gezgin binlerce kilometre geçti: Van'a ulaştı

Bisiklet turuna çıkan Fransız David Meignan, Türkiye'ye gelene kadar 7 bin kilometre pedal çevirdi. Ülkesinden 6 ay önce bisikletiyle tura çıkan Fransız Meignan, Fransa, Kuzey İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuzey Yunanistan olmak üzere 8 ülkeyi geçtikten sonra Türkiye'ye geldi. Edirne'den Türkiye'ye giriş yaparak sırasıyla İstanbul, Ankara, Kapadokya, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Tatvan ve Van'ın Çaldıran ilçesine ulaşan Meignan, buradan Doğubayazıt, Iğdır ve oradan da Kars üzerinden Gürcistan'a geçecek.

12 Ağustos 2024'te Fransa'nın batısında yer alan Atlantik kıyısındaki bir sahil beldesi olan Les Sables-d'Olonne'den yola çıktığını ifade eden David Meignan, "Fransa, Kuzey İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuzey Yunanistan, Türkiye, İstanbul, Ankara, Kapadokya, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Tatvan ve Van üzerinden Doğubayazıt, Iğdır ve oradan da Kars'a geçeceğim. Şuna kadar 7 bin kilometre yaptım. Buradan da Gürcistan'a geçeceğim" dedi.