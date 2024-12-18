Hollanda'daki Corendon Havayolları'nda 'döner ayran' dönemi başlıyor

Hollanda'daki Corendon Havayolları ile Almanya'da kurulan bir Türk yiyecek firması, uçakta ikram çeşitliliğini geliştirmek amacıyla bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma gereği Türk üreticinin ürünleri Corendon uçuşlarında menü olarak müşterilerine sunulacak. Menüde Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinin yanı sıra Avrupa'da adeta marka haline gelen

Türk döneri ve ayran

da bulunuyor.

Türk firması tarafından üretilen ve yüzde yüz sığır etinden yapılan

Türk döneri,