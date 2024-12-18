Hollanda'daki Corendon Havayolları'nda 'döner ayran' dönemi başlıyor

Corendon Havayolları, yolcularına döner ayran satışına başlıyor.
Hollandalı havayolu firması Corendon, Almanya kalkışlı uçuşlarında yolculara Türk döneri ve ayran satma kararı aldı. Corendon Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, Almanya merkezli bir Türk firmayla anlaşma yaptıklarını, döner ayranın 10 Euro'ya satılacağını açıkladı.
Hollanda'daki Corendon Havayolları ile Almanya'da kurulan bir Türk yiyecek firması, uçakta ikram çeşitliliğini geliştirmek amacıyla bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma gereği Türk üreticinin ürünleri Corendon uçuşlarında menü olarak müşterilerine sunulacak. Menüde Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinin yanı sıra Avrupa'da adeta marka haline gelen
Türk döneri ve ayran
da bulunuyor.
Türk firması tarafından üretilen ve yüzde yüz sığır etinden yapılan
Türk döneri,
ayranla birlikte 10 euro fiyatla satın alabilecek.
"Almanya'da Türk döneri ön planda"
"Almanya'da Türk döneri ön planda"
Corendon Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, 1 Ocak itibariyle uçaklarda döner ayran satışının başlayacağını söyledi. Batu, "Aslında şunu düşündük. Almanya'da insanlar çoğunlukla neyi yiyor? Bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Almanlar da Türk dönerini çok seviyor. Biz de dedik ki
Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim.
Bir firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Almanya çıkışlı uçuşlarımızda uçakta yolcularımıza döner satışlarımıza başlayacağız." dedi.
"Yolcuların çok memnun kalacağından eminim"
"Yolcuların çok memnun kalacağından eminim"
Yolcuların dönerden çok memnun kalacağını bekleyen Batu, "Yanında ayran da olacak. Döneri ayranla birlikte 10 Euro'ya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 Euro'ya vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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