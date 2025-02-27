Ömer Şeyhin ortaklarını tanımıyor

Şeyhin’e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda mahrem yapı içinde yer alan ve FETÖ’den yaklaşık 1 yıl hapis yatan Metin Eroğlu ile FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında yer alan Gökhan Ertaş’ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Antalya polisinin teknik takiple elde ettiği görüntü üzerine Şeyhin, “Ben Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş isimli şahısların FETÖ ile iltisaklarını ilki kez burada sizden öğreniyorum. Daha öncesinden bilmiyordum. Zaten şahıslarla tanışıklığım 6 ay kadar öncesindedir. Metin Eroğlu’nun Arap yatırımcılara hisse satışı konusunda resmi bir bağı ya da pozisyonu olmamasına rağmen tüm işlemlerde ve görüşmelerde yer aldığı doğrudur. Gökmen Ertaş, bu şahsı kendi elemanı gibi kullanıyordu. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraf doğrudur. Metin Eroğlu ile Ankara’da bizim yeni kurduğumuz fabrika ve lojistik merkezini görmek istedi. Ben de bu istek üzerine kendisini buralarda gezdirdim” dedi.