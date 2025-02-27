Ömer Şeyhin ortaklarını tanımıyor

Maydonoz Döner soruşturmasında tutuklanan şirketin ortaklarından Ömer Şeyhin, hisse satışı dahil tüm işlemleri yapan ortağı Metin Eroğlu’nun FETÖ bağlantısını ilk kez duyduğunu söyledi. Şeyhin, soruşturmada adı geçen isimleri de tanımadığını iddia etti.
FETÖ’nün olduğu belirlenen Maydonoz Döner soruşturmasında şaşırtıcı detaylar gün yüzüne çıktı. 8 ülke, 87 şehirde 400 civarında şubesi olan döner zincirine yönelik Antalya merkezli soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan şirket ortaklarından Ömer Şeyhin, 111 sayfa ifade verdi. Şirket ortağı görünen birçok isim sorulan Şeyhin, hepsine “Tanımıyorum” yanıtını verdi.
Şeyhin’e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda mahrem yapı içinde yer alan ve FETÖ’den yaklaşık 1 yıl hapis yatan Metin Eroğlu ile FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında yer alan Gökhan Ertaş’ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Antalya polisinin teknik takiple elde ettiği görüntü üzerine Şeyhin, “Ben Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş isimli şahısların FETÖ ile iltisaklarını ilki kez burada sizden öğreniyorum. Daha öncesinden bilmiyordum. Zaten şahıslarla tanışıklığım 6 ay kadar öncesindedir. Metin Eroğlu’nun Arap yatırımcılara hisse satışı konusunda resmi bir bağı ya da pozisyonu olmamasına rağmen tüm işlemlerde ve görüşmelerde yer aldığı doğrudur. Gökmen Ertaş, bu şahsı kendi elemanı gibi kullanıyordu. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraf doğrudur. Metin Eroğlu ile Ankara’da bizim yeni kurduğumuz fabrika ve lojistik merkezini görmek istedi. Ben de bu istek üzerine kendisini buralarda gezdirdim” dedi.
Şeyhin, Ankara’da yürütülen soruşturma çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Yüzbaşı rütbesiyle görev yapan ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası istenen Levent Doğan hakkındaki soruya da “Ankara Maydonoz döner şubelerimizden birinin sahibi olarak biliyorum. Bu şahsın FETÖ ile iltisakı ya da aranma kaydı hakkında benim bilgim yok” cevabını verdi.
Almanya şemasını MİT çizdi
- Savcılık operasyonla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) bilgi talep etti. Maydonoz Döner’in Almanya şemasını çizen MİT, Kenan Gültekin isimli şahsın, Ankara’da yakalanan komiser yardımcısı Huzur Özer ile ilişkili olduğu ve ihraç edilen Sayıştay denetçisi firari Derviş Ali Kunt ile irtibatlı olduğu bilgisini verdi. Şüphelilerin Ankara, Samsun, Kütahya’da gayriresmi ortaklıklarının bulunduğu tespit edildi.
Para FETÖ’cülere gitti
- Gürcistan ve Almanya’dan şirket hesaplarına para girişi olduğu, ancak faturalandırılan herhangi bir satış olmadığı belirlendi. Örgütçülere maddi destek için bu yönde hareket edildiği belirtildi. Ayrıca para transferinde sabıkası bulunmayan isimlerin tercih edildiği, 44 işlemle 10 örgütçünün hesabına 7,9 milyon TL gönderildiği tespit edildi.