Ön seçime yatay geçiş

Şaibeli üniversite diplomasına rağmen ön seçimde tek aday olan İBB Başkanı İmamoğlu tarihin önemli bir kavşağında olduklarını söyleyip “Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında geleceğin rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz. Bugün yine, yeniden hep birlikte yola çıkıyoruz” dedi. Yine mağduriyet algısı yürüten İmamoğlu, iktidarın kendisi hakkında siyasi yasak getirmek istediğini öne sürdü. Kendilerine yakın bürokrat, hakim ve savcıların bu süreçte büyük sorumluluk alacağını ifade eden İmamoğlu, “Bugün yozlaştırılmış devlet aygıtı içerisinde sıkışmış kalmış, milleti için bir şeyler yapamıyor olmanın acısını yaşayan çok değerli bürokratlar var. Çok değerli devlet çalışanları, işte tam da bu davamıza ve yol haritamıza sahip çıkacaklar. Ne yazık ki, büyük bir yolculuğa çıkarken özellikle devlet çalışanları, adalet mekanizmasının bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz olduğunu biliyorum. Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır” diye konuştu.