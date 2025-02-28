Ön seçime yatay geçiş

CHP, 23 Mart'ta gerçekleştireceği cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Ankara'da toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Şaibeli kurultay ve yatay geçişe rağmen ön seçimde aday olan İBB Başkanı İmamoğlu, “Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında geleceğin rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz. Bugün yine, yeniden hep birlikte yola çıkıyoruz” dedi.
CHP, cumhur-başkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimle ilgili “Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Toplantısı” düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıdan önce genel merkezde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Daha sonra ön seçim toplantısına geçildi.
Şaibeli üniversite diplomasına rağmen ön seçimde tek aday olan İBB Başkanı İmamoğlu tarihin önemli bir kavşağında olduklarını söyleyip “Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında geleceğin rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz. Bugün yine, yeniden hep birlikte yola çıkıyoruz” dedi. Yine mağduriyet algısı yürüten İmamoğlu, iktidarın kendisi hakkında siyasi yasak getirmek istediğini öne sürdü. Kendilerine yakın bürokrat, hakim ve savcıların bu süreçte büyük sorumluluk alacağını ifade eden İmamoğlu, “Bugün yozlaştırılmış devlet aygıtı içerisinde sıkışmış kalmış, milleti için bir şeyler yapamıyor olmanın acısını yaşayan çok değerli bürokratlar var. Çok değerli devlet çalışanları, işte tam da bu davamıza ve yol haritamıza sahip çıkacaklar. Ne yazık ki, büyük bir yolculuğa çıkarken özellikle devlet çalışanları, adalet mekanizmasının bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz olduğunu biliyorum. Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır” diye konuştu.
İMZA VERMEYENLER PROGRAMDA
Toplantıda, CHP MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe başkanları da yer aldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekilleri de programdaydı. İmamoğlu’na imza vermeyen Tuncay Özkan, Faik Öztrak, İlhami Özcan, Rıfat Nalbantoğlu ve Enis Berberoğlu gibi isimler programa katıldı.
Referandum istemiyor
- 23 Mart’taki ön seçimde tek aday olan İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen referandum önerisini reddetti. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Tek adaylı seçim olmaz. Sandığa gidecek üyelere ‘Ekrem İmamoğlu’nu istiyor musunuz, istemiyor musunuz’ diye sorulmalı” önerisinde bulunmuştu. İmamoğlu’nun bu isteği reddettiği öğrenildi.
Seçim tarihi gelince adaylığı konuşuruz
- Toplantıya katılıp katılmayacağı merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, program esnasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte farklı bir toplantıdaydı. Yavaş ön seçimle ilgili genel merkeze "Hayırlı olsun. Ayrıca söyleyecek bir şey yok. İzliyoruz, masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir” mesajı gönderdi. Öğleden sonra SODEMBEK toplantısı için genel merkeze geçen Yavaş, "Adaylık iddianız sürüyor mu?" sorusuna "Seçim tarihi gelince, o günkü duruma göre bu seçenekler masaya yatırılır" yanıtını verdi.