Önce barolar şimdi Kandil: 'Kendinizi savunun' çağrısı

HDP ve paralelindeki STK’lar ile 15 ilin barosunun Ankara, Afyon ve Konya’da meydana gelen adli olayları “Kürt kimliği ve Kürt dilinin hedef alındığı” çığırtkanlığıyla provokasyona dönüştürme çabasının ardından Kandil’den çatışma çağrısı yapıldı. HDP ve PKK medyasının ‘hayvan otlatma’, ‘hayvan dışkısı’ ve ‘berber sırası’ nedenleriyle meydana gelen adli olayları manipüle ederek yalan haberlerle etnik bir saldırı olmuş gibi lanse etmesi sonrasında Kandil’den tehlikeli bir çağrıda bulundu. 3 olayı ısrarla “Kürtlere etnik saldırı” yapılmış gibi gören ve Kürt vatandaşları da bu doğrultuda yönlendirmeye çalışan HDP’ye Kandil’den destek geldi. PKK’nın sözde şehir yapılanması olan KCK “kendinizi savunun” diyerek provokasyonu körükledi.

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KENDİZİ SAVUNUN

Adli 3 olayı etnik bir çatışmaya sürüklemeye çalışan HDP ile partiye müzahir STK’lar ve 15 ilin barosuna PKK’nın sözde Kandil yönetiminden destek geldi. Sokak olayları ve kaos çıkması için her ortamı değerlendirmeye çalışan PKK, bu defa Kürt vatandaşlara silahlanıp kendinizi savunun çağrısı yaptı. PKK’nın sözde şehir yapılanması olan KCK, “Kürtler saldırılar karşısında kendilerini savunmalıdırlar. Türkiye’nin il ve ilçelerinde bu saldırıları caydırmak ancak örgütlülük ve saldırılara karşı durmakla olur” açıklamasını yaptı. Etnik bir çatışma çıkarmak için fırsat kollayan HDP ise “Bu, buz gibi bir ırkçı, faşist saldırıdır ve maalesef sadece Kürtlere değil, Suriyeli, Afgan mültecilere de yönelen ırkçı, faşist, tekçi zihniyetin saldırılarıdır” diyerek, mültecileri de oluşturmak istedikleri kaosun içine çekmeye çalıştı.

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YENİ ŞAFAK’A TEHDİT

HDP ile müzahir STK’lar ve 15 ilin barosunun provokasyon dolu açıklamalarını manşetine taşıyan Yeni Şafak HDP’nin ortağı CHP’nin hedefi oldu. Hazırlanmak istenen kirli tezgahı görerek deşifre eden Yeni Şafak’ı hedef alan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tehditler savurdu. PKK’lı teröristlerin cenazelerinde boy gösteren ve gözyaşı döken Tanrıkulu baroların açıklamasına sahip çıkarak, “15 Baronun özenli bir üslupla dikkat çektiği saldırılara bu manşeti atacak kadar haddinizi bilmezsiniz. Yargı önünde hesap vereceğiniz günler uzak değil” dedi.

GÜNDEM Kandil'in 'baro'nları