Önce kontrat sonra taahütname

Son dönemde kiracılar ile ev sahipleri arasında tahliye taahhütnamesi krizi yaşanıyor. Ev sahipleri ve emlakçıların kiracılardan ev tutmadan önce boş tarihli tahliye taahhütnamesi imzalamalarını istemesi, kiracılar üzerinde ‘çık’ baskısı oluşturuyor. Uzmanlar boş olarak verilen tahliye taahhütnamesinin geçerli sayıldığına dikkat çekerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiracıların elini kolunu bağlayan taahhütname hakkında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

FARKLI TARİHLERDE İMZALANMALI

Bu tür belgelerin kiracıları zor durumda bıraktığını belirten Bakan Tunç, “Kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak adına her şeyi imzalayabileceği göz önüne alınıyor. Dolayısıyla eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli taahhütnameler hukuk nezdinde geçersiz sayılıyor. Tahliye taahhüdünün, kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor” diye konuştu.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Boş tarihli ve sonradan doldurulan taahhütnamelere itiraz yolunun açık olduğuna dikkat çeken Tunç, şunları söyledi: “Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, imzanın kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Kiracılar, eğer imzalanan belgeyi fotoğrafla kayıt altına alırsa, bu itiraz sürecinde önemli bir delil olur.”

TAAHHÜTLER E-DEVLET'TE YAPILABİLİR

Taahhütnamelerin noter ya da e-Devlet üzerinden yapılmasının bir çözüm olup olmayacağı sorulmasına üzerine bilgi veren Tunç, “Noterde de yapılabilir. Ancak bu durum ev sahiplerinin kiracıyı çıkartamayacağım diye evlerini kiraya vermemelerine neden olabilir. Bu da kiralık ev sorununu tetikler. E-Devlet’ten yapılması ise daha pratik olur ve tahliye taahhüdü amacına uygun yapılmış olur” ifadelerini kullandı.







