Uluslararası organizasyonların İsrail’in hukuk tanımaz saldırganlığını durdurmakta etkisiz kalması İstanbul’da düzenlenen bir çalıştayda masaya yatırıldı. Çalıştayda uluslararası sözleşmelerin işlevsiz hale geldiği vurgulanırken, Müslüman ülkelerin öncelikli sorumluluğa sahip olduğuna dikkat çekildi.
İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırıma karşı uluslararası sistemin harekete geçmemesi “Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi” konulu çalıştayda masaya yatırıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Üsküdar Yerleşkesi’nde düzenlenen çalıştayda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve diğer karar mekanizmalarının eylemsizlik içinde kalmalarının sebep olduğu krizlere karşı alınabilecek önlemler konuşuldu. Çalıştay’da konuşan Dr. Mustafa Öztop, “Öncelikli sorumluluk Müslüman ülkelerde” dedi.
SÖZLEŞMELER ARTIK İŞLEVSİZ
Çalıştayla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, “2. Dünya Savaşı'ndan belki 90'lı yıllara kadar yani Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar sistemin kısmen barışı koruyabilen bir yapısı vardı. Ama bu süreç içerisinde organizasyonların çıkardıkları ve diğer ülkelerin zorunlu olarak taraf olduğu sözleşmelerin bugün artık işlevsiz veya bir kesimin lehine olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu. Türkiye’ninde uluslararası sistemin ve uluslararası örgütlerin bir parçası olduğunu hatırlatan Kurşun, “Türkiye'yi de bağlayan birçok kaide ve kural var. Türkiye kendi başına verebileceği kararları vermiş İsrail'le ticareti kesmiştir. Bize düşen Türkiye'nin bu teşebbüs ve cesaretinin altını dolduracak fikirler geliştirmek ve üretmektir” dedi.
KATKI VERMEK İSTEDİK
Mevcut sistem içerisinde bir çözümün mümkün olmadığı için yeni arayışlara gidilmesi gerektiğini söyleyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mustafa Öztop da “Öncelikli sorumluluk Müslüman ülkelerde” dedi. İspanya, Güney Afrika, İrlanda gibi Filistin'e destek veren bir şekilde İsrail'in tavırlarından rahatsız olup tepki gösteren ülkelerin bulunduğunu belirten Öztop, “Dünya kriz dönemlerinden sonra maalesef yeni arayışlara giriyor ve belki çözümler üretebiliyor. Bugün de bir kriz dönemi içerisindeyiz. Uluslararası sistemini eylemsizlik kriziyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.