Öncelikli sorumluluk Müslüman ülkelerde

Çalıştayla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, “2. Dünya Savaşı'ndan belki 90'lı yıllara kadar yani Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar sistemin kısmen barışı koruyabilen bir yapısı vardı. Ama bu süreç içerisinde organizasyonların çıkardıkları ve diğer ülkelerin zorunlu olarak taraf olduğu sözleşmelerin bugün artık işlevsiz veya bir kesimin lehine olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu. Türkiye’ninde uluslararası sistemin ve uluslararası örgütlerin bir parçası olduğunu hatırlatan Kurşun, “Türkiye'yi de bağlayan birçok kaide ve kural var. Türkiye kendi başına verebileceği kararları vermiş İsrail'le ticareti kesmiştir. Bize düşen Türkiye'nin bu teşebbüs ve cesaretinin altını dolduracak fikirler geliştirmek ve üretmektir” dedi.