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Önder’in durumu stabil

Önder’in durumu stabil

Saliha Engin
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Önder’in yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir.”


#Sırrı Süreyya Önder
#ameliyat
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