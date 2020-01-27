Gündem Onur Air Elazığa 30 TLye uçuracak Geliri de AFADa bağışlayacak
ELAZİĞ

Elazığ’a 30 TL’ye uçuracaklar, geliri de AFAD’a bağışlayacaklar!

Onur Air Elazığ’a 30 TL’ye uçuracak: Geliri de AFAD’a bağışlayacak

Onur Air, deprem sonrası akrabalarını göremeyen veya Elazığ’dan İstanbul’daki yakınlarının yanına gelmek isteyenler için 29 Ocak Çarşamba gününe özel bir sefer düzenleyecek.

Haber Merkezi DHA
Onur Air
Onur Air

30 liradan satışa sunulan biletlerin gelirlerinin tamamı operasyon sonrasında AFAD’a bağışlanacak. Onur Air’in biletleri ücretsiz yapmayı planladığı ancak gitmeyeceği uçuşa bilet alanlar olabileceği düşüncesiyle sembolik bir ücret yazmaya karar verdiği öğrenildi.

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AFAD: Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak

Onur Air’in internet sitesindeki duyurusu şöyle:

“Deprem nedeniyle akrabalarını göremeyen veya Elazığ’a gidip geri dönemeyen vatandaşlarımız için 29 Ocak Çarşamba gününe İstanbul Elazığ arasında karşılıklı bir sefer organize edilmiştir. Bilet bedeli 30 TL olup, bu uçuşun tüm geliri operasyon sonrasında AFAD’a bağışlanacaktır."

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