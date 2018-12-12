Gündem Operasyon için uzun süredir hava-kara istihbaratı hazırlanıyor
İSTANBUL

Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman başlayacak? Fırat'ın doğrusuna düzenlenecek operasyonda hangi birlikler kullanılacak?

Operasyon için uzun süredir hava-kara istihbaratı hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Birkaç güne operasyona başlayacağız' dediği Fırat'ın doğusu bölgesinde MİT unsurlarının uzun süredir saha çalışmaları sürdürdüğü ve bu çalışmalara ilişkin raporların TSK ile çok detaylı olarak paylaşıldığı öğrenildi. MİT unsurlarının yanısıra Özel Kuvvetler personelinin de sahada vurulacak hedefleri belirlediği kaydedilirken, güvenlik uzmanları Türkiye'nin uçar unsurlarla 40 km uzaktan dahi oldukça faydalı istihbari bilgiler alabildiğini söyledi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesinde MİT ve ÖKK unsurlarının saha istihbaratı topladığı biliniyor.
Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesinde MİT ve ÖKK unsurlarının saha istihbaratı topladığı biliniyor.

Türkiye'nin hemen her platformda en üst düzeyden ısrarla vurguladığı 'terör örgütlerinin Fırat'ın doğusunda olmasından duyulan rahatsızlık' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı.

Cumhurbaşkanı'nın "Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldır. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" ifadesi operasyonun başlayacağının en kuvvetli sinyali olarak görüldü.

MİT, ÖKK ve uçar unsurlarla istihbarat toplandı

Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin rahatsızlığı uzun süredir devam ederken, ilk günden bu yana başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere güvenlik kurumlarının bölgede çok önemli saha çalışmalarına imza attığı biliniyor.

  • Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, söz konusu bölgede MİT unsurlarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı timlerin de hedef belirlemede kullanılmış olmasının yüksek ihtimal olacağını anlatarak, "Hava unsurları üzerinden de gözetleme yapabilecek imkan ve kabiliyetimiz var. Uçar unsurlarımızdaki keşif podlarımız, yaklaşık 40 km uzaktan çok net görüntü elde edebiliyor" dedi.

PKK’nın 2015’ten bu yana işgal altında tuttuğu Zor Mağar, Türkiye ile birlikte Cerablus’a da sıfır noktada yer alıyor. Türkiye geçtiğimiz günler bu bölgeye top atışları düzenlemişti.

Daha önce de top atışlarıyla 'yumuşatılmıştı'

Türkiye'nin apar topar bir kara harekat yapmayacağının altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

"İstihbaratın belirlediği hedefler önce obüslerle vurularak yumuşatılacaktır. Daha sonra kara birlikleri ilerlemeye başlayacaktır. Aynısını Cerablus'ta da yaptık.

Orada da bir noktaya kadar geldik ve ABD'ye 'bu noktayı 24 saat içinde vuracağız, birliklerinizi çekin' dedik. Onlar da birliklerini çektiler ve biz de vurduk. Bu kez de benzer bir süreç işleyecektir.

Öte yandan biz hala bir NATO ülkesiyiz ve bölgede sadece ABD askerleri yok. Fransız üsleri ve eğitim amacıyla bulunan Alman askerleri de mevcut. Bu nedenle koordinasyonsuz bir harekat yapılmaz. Zeytin Dalı Harekatı için de 'başlıyoruz' dedikten uzun bir süre sonra kara harekatına başlamıştık."

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