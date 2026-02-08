Yeni Şafak
Ordu'da 1500 rakımlı yaylada kar festivali

Ordu’da 1500 rakımlı yaylada kar festivali

8/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
DHA
Ordu’da 1500 rakımlı yaylada kar festivali
Ordu’da 1500 rakımlı yaylada kar festivali

Ordu’da deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nın Kümbet mevkisinde Kar Festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi iş birliğinde organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Kartopu, kızak ve güreş yarışları yapılan festivalde çok sayıda kişi, düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Burada konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’muzun incisi Aybastı Perşembe Yaylası’nda Kar Festivali ile kışın en güzel anlarını hep birlikte yaşadık. Kümbet mevkisinde karın heyecanı, çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin coşkusu bir araya geldi, ortaya sıcacık bir festival atmosferi çıktı. Bu güzel tabloya ortak olan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise “Eşsiz doğası, bembeyaz kar örtüsü, tertemiz havası ve büyüleyici manzarasıyla Aybastı Perşembe Yaylamızda düzenlediğimiz Kar Festivalimizi binlerce vatandaşımızın katılımıyla, unutulmaz bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirdik. Yaylamızın doğal güzelliğiyle bütünleşen bu muhteşem kalabalık; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güzel tablosunu ortaya koydu. Bir sonraki festivalde, doğanın kalbinde, aynı heyecan ve daha büyük bir coşkuyla buluşmak dileğiyle” dedi.

Kar Festivali, katılımcılara yöresel yiyecek ikramı ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



