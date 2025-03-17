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Ordu'da dar yollar genişliyor

Ordu'da dar yollar genişliyor

13:2617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
IHA
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Ordu'da yol çalışmaları devam ediyor.
Ordu'da yol çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede bulunan dar ve kullanışsız yollar büyütülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede dar ve kullanışsız yollarda gerçekleştirdiği onarım ve genişletme çalışmaları ile güzergahları güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gülyalı ilçesi Ayrılık Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatan ekipler, 4 metre genişliğe sahip tehlikeli, dar ve kullanışsız güzergahı genişleterek vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşımının kapılarını aralayacak.


Öte yandan geride kalan 6 yılda Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde yaklaşık 30 kilometre yol asfalt ve beton konforuna kavuşturuldu. İlçede 3,75 kilometre yeni yol açma, 4 kilometre yol genişletme, 32 kilometre stabilize, 168 kilometre reglaj, 79 kilometre hendek temizliği, 3 kilometre yağmur suyu hattı, 325 metreküp taş duvar ve 891 metre menfez çalışması gerçekleştirildi.



#Ordu
#Yol Çalışması
#Ordu Büyükşehir Belediyesi

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