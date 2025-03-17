Ordu'da dar yollar genişliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede dar ve kullanışsız yollarda gerçekleştirdiği onarım ve genişletme çalışmaları ile güzergahları güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gülyalı ilçesi Ayrılık Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatan ekipler, 4 metre genişliğe sahip tehlikeli, dar ve kullanışsız güzergahı genişleterek vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşımının kapılarını aralayacak.