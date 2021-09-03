Gündem Dehşet anları kamerada Dördüncü kat balkonundan otomobilin üzerine düştü
ORDU

Dehşet anları kamerada: Dördüncü kat balkonundan otomobilin üzerine düştü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Adalet K. (55), oturduğu binanın 4'üncü katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan Adalet K. hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Orduda dehşet anları kamerada: Dördüncü kat balkonundan otomobilin üzerine düştü
Adalet K., 4. kattaki evinin balkonundan caddede bulunan otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA

Adalet K. oturduğu binanın 4'üncü katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Durumu ağır

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adalet K., Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatası ile bacaklarında kırıklar tespit edilen Adalet. K.'nin durumunun ağır olduğum belirtildi.

DHA

Adalet K.'nın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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