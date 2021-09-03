Dehşet anları kamerada: Dördüncü kat balkonundan otomobilin üzerine düştü

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Antalya'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Manavgat'ta 60 bin hektara yakını ormanlık toplam 75 bin hektar alanın yandığı Antalya'da, Vali Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı. Ormanlık alan kenarlarındaki yollarda mola bile verilemeyecek.