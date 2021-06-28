Bahçelievler’de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 00:30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aladağ 1 Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki çocuk annesi Hülya Karabul (39), 6’ncı kattaki evinden henüz belirlenemeyen bir sebeple iki bina arasındaki boşluğa düştü. Hülya Karabul’un düştüğünü öğrenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA

İtfaiye ekipleri iki bina arasındaki duvarı kırarak kadının cansız bedenine ulaştı

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri bina boşluğuna düşen kadına ulaşmaya çalıştı. İki bina arasındaki boşluğun dar olması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina boşluğundaki duvarı da kırarak yerde cansız şekilde yatan Hülya Karabul’u düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası ağır şekilde yaralanan talihsiz kadının hayati fonksiyonlarını kaybettiği öğrenildi.

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İHA

Eşi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu

Olay sonrası Hülya Karabul’un eşi ve akrabaları boşluğa düşen kadının kurtarılması için bina önünde dakikalarca bekledi. Ekiplerin çalışması sonrası Hülya Karabul’un hayatını kaybettiğini öğrenen akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Cansız bedeni bina boşluğundan çıkartılan kadın, cenaze aracına yüklenerek incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA Hülya Karabul (39) hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlattı.

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