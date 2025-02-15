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Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 10 kamyonet çöp çıkarıldı

Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 10 kamyonet çöp çıkarıldı

17:4515/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
AA
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İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi.
İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahincili Mahallesi sakinlerinden bazılarının, yalnız yaşayan kişinin evini çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri yönlendirildi.

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bir kişinin yaşadığı belirlenen evden iki günde 10 kamyonet çöp çıkarttı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Bu tür durumların önüne geçmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmalı, onları yalnız bırakmamalı ve ihtiyaç halinde gerekli mercilere bildirmeliyiz. Belediye olarak çevremizi ve halk sağlığını korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temiz ve yaşanabilir bir şehir için temizlik hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

#çöp
#Ev
#ordu

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