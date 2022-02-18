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MUĞLA

Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım

Muğla'da kaybolduktan 2 yıl sonra bir çobanın bulduğu iskeletinden kimliği belirlenip cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Burhan Aykurt'un (35) ölümüyle ilgili tutuklanan Yasin İkiz (38) polise "Amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" ifadesini verdi. İkiz'in sözleri üzerine gözaltına alınan amca.ı Ş.İ. (55), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı . Ş.İ. ifadesinde, "Yasin'i bir arkadaşımın lokantasına olan borcu nedeniyle uyardım. Nefretinden dolayı iftira attığını düşünüyorum" dedi

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Haber Merkezi DHA
Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım
Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım.

Fethiye ilçesinde yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018'de İzmir'e gideceğini söyleyip evden çıktı. Bekar olan Aykurt'tan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son görüldüğü Dalaman'da arama kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalara rağmen Aykurt bulunamadı.

Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım.
Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım.

Çoban ormanda iskeletini buldu

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde, 21 Şubat 2020'de, ormanda hayvanlarını otlatan bir çoban, insan iskeleti bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarmanın incelemesinde iskeletin yanında 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un kimliğini buldu. Aykurt'un olduğu değerlendirilen iskelete ait kemikler, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından ölen kişinin Aykurt olduğu belirlendi, cenazesi de 16 ay sonra ailesine teslim edildi. Burhan Aykurt, 15 Haziran 2021'de Fethiye'nin Karagedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım.
Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım.

'Amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi'

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda Aykurt'un ölümünün 'ateşli silah ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte kafa içi travmatik değişimler' sonucu meydana geldiği bildirilmesi üzerine Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, öldürülen Burhan Aykurt'un telefonda son görüştüğü kişi olduğu belirlenen Yasin İkiz'i takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmaları sonucunda şüpheli İkiz, önceki gün Dalaman ilçesinde yakalandı. HTS kayıtlarında Aykurt'un cesedi bulunan ormana gittiği de belirlenen İkiz, polisteki ifadesinde, "Burhan'a yakınlaşmak için kadın ismi ve fotoğrafıyla Facebook'ta hesap açtım. Bir süre yazıştıktan sonra Burhan'ı beraber zaman geçirmek için ormanlık alana çağırdım. Orada amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" dedi. İkiz'in sosyal medya hesaplarındaki incelemede, Burhan Aykurt ile yazışmaları da tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yasin İkiz tutuklandı, ifadesi doğrultusunda amcası Ş.İ. (55) de Fethiye'de gözaltına alındı.

Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım.
Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım.

'Nefretinden dolayı bana iftira attığını düşünüyorum'

Bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Ş.İ., savcılıktaki ifadesinde, "Adımın böyle bir olayda geçmesi beni ve ailemi derinden üzdü. 'Çamur at izi kalsın' dedikleri bu olsa gerek. Yasin'in ifadesinin tamamı yalan. Kamuoyu önünde kendisini masum göstermeye çalışıyor. Yasin'i bir arkadaşımın lokantasına olan borcu nedeniyle uyarmıştım. Nefretinden dolayı iftira attığını düşünüyorum" dedi.
Ş. İ.'nin avukatı Elif Serenay Kürkcü ise, "Şüpheli Yasin İkiz tarafından müvekkile soyut iftiralarda bulunulduğu savcılık makamının takdiriyle de ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız mağduriyet sebebiyle yasal haklarımızın da takipçisi olacağız" dedi.

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Sıla Şentürk'ten sonra bir vahşet daha: Engelli Edanur da erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
FOTOĞRAF 10
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Olay, 9 Şubat'ta Toroslar ilçesi, Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.
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Bölgede hayvan otlatan çoban, ormanda kadın cesedi bulunca, jandarmaya haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'ye ait olduğunu belirledi.
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Esendere'nin, Mezitli ilçesinde yaşadığı ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu tespit edildi.
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JASAT ARAŞTIRMA BAŞLATTI<br><br>Olayın aydınlatılması için araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Esendere'nin cinayet günü birlikte yaşadığı, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan sevgilisi Mehmet Can Yılmaz ile halk otobüsüne binerek Işıktepe Mahallesi'ne gittikleri saptandı.
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'KISKANÇLIK YÜZÜNDEN' DEDİ<br><br>Mehmet Can Yılmaz gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Yılmaz, tercüman eşliğinde alınan ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti.
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İKİSİ DE TUTUKLANDI<br><br>Mehmet Can Yılmaz, cinayete kendisini Adana'da yaşayan Ramazan Acun'un yönlendirdiğini öne sürdü. Ramazan Acun da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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TÜRKİYE SILA ŞENTÜRK'E AĞLIYOR: SILA ŞENTÜRK NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?<br><br>Giresun’un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internette tanıştığı genç tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklayan şahsın Ankara’dan kızla görüşmek üzere Giresun’a geldiği belirlendi. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi.
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Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek’in emniyetteki sorgusu sürüyor.
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Benzer vahşetler Türkiye'nin yüreğini dağladı.
Sıla Şentürk'ten sonra bir vahşet daha: Engelli Edanur da erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Giresun'da Sıla Şentürk'ün (16), eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledilmesinin ardından benzer bir vahşet Mersin'de gerçekleşti. İşitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'nin (20) ormanda cesedi bulundu. Esendere'nin birlikte yaşadığı kendisi gibi işitme ve konuşma engelli erkek arkadaşı Mehmet Can Yılmaz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Yılmaz ile kendisini yönlendirdiğini öne sürdüğü Ramazan Acun tutuklandı.
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