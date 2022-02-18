​Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Silahı sonradan alıp geldiler

Beşiktaş kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.
Cinayet silahını ateşleyen Kadir Yasak ve olay anında Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restoranda bulunan şüpheliler ekiplerce kısa sürede yakalanmıştı. Firari olan Seccad Yeşil ise Bursa’da yakalanıp tutuklanmıştı.
Cinayetin işlendiği gün olan 27 Ocak akşamı Kadir Yasak, Ali Yasak ve üçüncü bir kişinin Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu balık restoranının yanındaki başka bir restoranda yemek yediği belirlendi.
GELDİĞİNİ GÖRDÜLER
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren silahı ateşleyen Kadir Yasak ve beraberindekiler yemek yedikleri esnada avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu balık restoranına girdiğini gördü.
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Yanlarında silah olmayan şüpheliler silah almaya gidip, bir saat sonra geri döndü ve Mahmutyazıcıoğlu’nun hala restoranda olduğunu görüp içeri girdi.
KORKUTUP YARALAYACAKTIK
Restoran’da 65 bin liralık alacak için çıkan tartışmada belindeki silaha davranan Kadir Yasak, peş peşe tetiğe basarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürdü. Olaydan 48 saat sonra yakalanan Kadir Yasak ve diğer şüpheliler silah alıp gelmelerine ilişkin “Gözünü korkutup sadece yaralayacaktık, o yüzden silah alıp geldik” dedi.