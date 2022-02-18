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İSTANBUL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Silahı sonradan alıp geldiler

Beşiktaş kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Silahı sonradan alıp geldiler
Şafak Mahmutyazıcıoğlu yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Beşiktaş kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Cinayet silahını ateşleyen Kadir Yasak ve olay anında Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restoranda bulunan şüpheliler ekiplerce kısa sürede yakalanmıştı. Firari olan Seccad Yeşil ise Bursa’da yakalanıp tutuklanmıştı.

Cinayetin işlendiği gün olan 27 Ocak akşamı Kadir Yasak, Ali Yasak ve üçüncü bir kişinin Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu balık restoranının yanındaki başka bir restoranda yemek yediği belirlendi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

GELDİĞİNİ GÖRDÜLER

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren silahı ateşleyen Kadir Yasak ve beraberindekiler yemek yedikleri esnada avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu balık restoranına girdiğini gördü.

Yanlarında silah olmayan şüpheliler silah almaya gidip, bir saat sonra geri döndü ve Mahmutyazıcıoğlu’nun hala restoranda olduğunu görüp içeri girdi.

KORKUTUP YARALAYACAKTIK

Restoran’da 65 bin liralık alacak için çıkan tartışmada belindeki silaha davranan Kadir Yasak, peş peşe tetiğe basarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürdü. Olaydan 48 saat sonra yakalanan Kadir Yasak ve diğer şüpheliler silah alıp gelmelerine ilişkin “Gözünü korkutup sadece yaralayacaktık, o yüzden silah alıp geldik” dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu
FOTOĞRAF 10
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Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı.
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Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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ZANLILARIN İLK İFADELERİ: OLAY KONTROLDEN ÇIKTI<br><br>Şüpheliler ifadelerinde \"Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı\" dedi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
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Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.<br>
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NE OLMUŞTU?<br><br>Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
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Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme
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