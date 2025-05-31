Organize suç örgütüne darbe: 20 kişi tutuklandı

Buna göre; hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan, elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu.