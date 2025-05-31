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Organize suç örgütüne darbe: 20 kişi tutuklandı

Organize suç örgütüne darbe: 20 kişi tutuklandı

19:4131/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
DHA
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Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı.
Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşı dahil 20 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin tamamının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından Aydın merkezli 5 ilde dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre; hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan, elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu.
Şüphelilerin tamamı sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Şüphelilerin; tatil için bir işletmeye başvuran mağdurların kart bilgilerini ele geçirdikleri, kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları 'Şirinleme yöntemi' ile kendi hesaplarına aktardıkları ve paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım/ satımı yaparak kara para akladıkları tespit edildi. Şüphelilerin haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.



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