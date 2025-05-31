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Kütahya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

10:5031/05/2025, Cumartesi
IHA
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Kütahya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı
Kütahya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silah ticareti ve kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti suçlarından Kütahya, Edirne ve Tekirdağ illerindeki şüpheliler yakalandı. Kütahya ve İstanbul'da 9 ikamet 1 araçta yapılan aramalarda ise silah ve uyuşturucu madde ele geçirldi.13 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt liderliğini B. T. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldü. Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmada KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalarda, Kütahya, Edirne ve Tekirdağ illerinde ara yakalamalar yapıldı. Kütahya ve İstanbul illerinde 9 ikamet 1 araçta yapılan aramalarda, 21 bin 557 adet sentetik ecza hap, 7 bin 930 adet ecstasy hap, 199,54 gram mmda, 9 adet tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet namlu, 1 adet namlu üst kapağı, 40 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan B.T (27), R.K (36), İ.E (35), Y. C. Z (22), S.K. (30), S.D (32), S. T. (42), M.E. (53), Y. E. (22), R. A.(27), H.Ş. (37), Y.G. İ.(25) ve C. E.(27) isimli 13 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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