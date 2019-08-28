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POLİTİKA

Örgüt talimatıyla hakimliği bıraktı

FETÖ’ye ağır darbe vuran operasyonla yakayı ele veren mahrem imam Reşat Nazmi Oral’ın, 1995’te hakimlik sınavını kazanıp Hatay Samandağı’nda göreve başladığı ancak örgüt talimatıyla istifa ettiği ortaya çıktı. Oral’ın mahrem yapılanmaya katılması için istifa ettirildiği belirlendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Oral, darbe girişiminin ardından Hatay’a kaçtı ve bir akrabasının evinde saklandı. Başka bir yakını ise Oral’ın FETÖ’cü olduğunu belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Oral hakkında, “FETÖ üyesi olmak” suçundan dava açıldı. Davanın hala Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi.
Oral, darbe girişiminin ardından Hatay’a kaçtı ve bir akrabasının evinde saklandı. Başka bir yakını ise Oral’ın FETÖ’cü olduğunu belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Oral hakkında, “FETÖ üyesi olmak” suçundan dava açıldı. Davanın hala Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak çalışmasıyla Ankara’da yakalanarak tutuklanan FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki önemli isimlerden Reşat Nazmi Oral ile ilgili dikkat çekici ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Oral, 1995 yılında hakimlik sınavını kazandı ve ardından Hatay’ın Samandağ ilçesinde göreve başladı. Burada bir süre görev yapan Oral, örgütün talimatıyla hakimlik mesleğinden istifa etti.

ASKERİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLENİYORDU

O dönem askeri öğrencilerle ilgilenen ve mahrem yapıda daha aktif rol alması için istifa ettirildiği değerlendirilen Oral, 1999 yılında avukatlık yapmaya başladı. Oral’ın avukatlık stajını da Türkiye avukatlar imamı olduğu belirtilen Mustafa Çuhacı’nın yanında yaptığı belirtildi. Daha sonra birlikte avukatlık yapan Oral ve Çuhacı’nın o dönem yine birlikte askeri öğrencilerle ilgilendikleri ifade edildi.

STAJ YERİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİLER

Şüpheli Reşat Nazmi Oral, ifadesinde, 1995 yılında kazandığı hakimlik stajıyla ilgili dikkat çekici bilgiler verdi. İstanbul’da staj yaparken, İshak kod adlı örgüt imamının “Sana İzmir’de ihtiyacımız” demesi üzerine staj yerini İzmir’e aldırdığını anlatan Oral, o dönemde İzmir’de örgütün eğitim danışmanı olan ve Anadolu’dan gelen mahrem yapı içindeki öğretmenlere görüşmelerin yapılacağı evleri temin eden Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil ile tanıştırıldığını belirtti. Oral belirterek, “Bana Pamukçu ve İlahiyat gibi yurtlarda Anadolu illerinden gelip, Maltepe Askeri Lisesi’nde öğrenci takibi yapan kişileri karşılama ve öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini yürütecekleri adreslere yönlendirme işi verildi” dedi.

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HIZLA YÜKSELMİŞ

Oral’ın hakimlik mesleğini bıraktıktan sonra hızla mahrem yapılanmada yükseldiği anlaşıldı. FETÖ imamı Oral, ifadesinde, Amerika’ya girişte Osman Hilmi Özdil’in üzerinde kartvizitinin çıkması üzerine deşifre olduğu 2014 yılına kadar mahrem yapılanmada görev aldığını daha sonra ise avukat yapılanmasına dahil olduğunu anlatmıştı.

19 YIL GÖREV YAPTI

Ankara’da hala avukatlık bürosu bulunan Oral, 2004 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Sınıf Okullarından sorumlu oldu. 2006 yılından itibaren ise Lojistik Komutanlığı’na bağlı birlikler Oral’a bağlandı. Oral, 2010 yılından itibaren ise “Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilciliği” ve “2. Ordu imamlığı” yaptı. 1983 yılında FETÖ içerisinde faaliyet yürütmeye başlayan Oral, 1995’ten itibaren 19 yıl mahrem yapılanmada görev aldığını belirtmişti.

  • 3 yıl boyunca her ay toplandılar
  • FETÖ’cü Reşat Nazmi Oral, Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yer alan tüm bölge temsilcilerinin bir ya da bir buçuk ayda bir İstanbul’da toplandıklarını belirtti. Bu toplantıların 3 yıl boyunca devam ettiğini söyleyen Oral, bazı durumlarda 3-4 bölgenin bir arada olacak şekilde toplantıların iki gruba bölündüğünü kaydetti. Oral, toplantılarda, istatistiksel veriler, örgüt içi evlilikler, maddi durum, ümitçilerin yapıya kaç kişi kazandırdıkları, askerlerin tayin durumları, operasyonel olarak kullanılan hatların sıklıkla değiştirilmesi, kendi hatları ile operasyonel hatların ile aynı yerlerde bulundurulmaması gibi konular konuşulduğunu ifade etti.

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