Ormanda kaçak kesim yapanlar fotokapana yakalandı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibi tarafından yapılan kontroller esnasında, yaban hayatı geçiş güzergâhları için araziye yerleştirilen fotokapana, ormanda kaçakçılık yapan şahısların görüntülerinin takıldığı bildirildi.