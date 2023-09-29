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Ormanda kaçak kesim yapanlar fotokapana yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yapan şahıslar, fotokapan tarafından görüntülendi. Savcılık talimatı ile gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Halil Akkoç
15:51 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, fotokapan görüntülerini paylaştı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, fotokapan görüntülerini paylaştı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibi tarafından yapılan kontroller esnasında, yaban hayatı geçiş güzergâhları için araziye yerleştirilen fotokapana, ormanda kaçakçılık yapan şahısların görüntülerinin takıldığı bildirildi.

Fotokapan görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şahısların kaçak ağaç kesimi yaptığı, kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü.

Gözaltına alındılar

Ormanda kaçakçılık yapan şahısların görüntülerinin tespit edilmesi üzerine savcılık talimatı ile adli işlem başlatıldı. Şüpheliler savcılık kararıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.


#​​​Düzce
#Akçakoca
#Bolu
#Fotokapan
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