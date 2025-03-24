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Ormanlık alanda dehşete düşüren olay: Offroad yapmaya gidenler buldu

Ormanlık alanda dehşete düşüren olay: Offroad yapmaya gidenler buldu

23:0924/03/2025, Pazartesi
AA
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Cansız bedeni bulunan vatandaş, otopsi için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Cansız bedeni bulunan vatandaş, otopsi için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta Akdere Dağı'na offroad yapmak için giden bir grup, ormanlık alanda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespiti de yapılan vatandaşın beş gün önce ailesine haber vermeden evden ayrıldığı öğrenildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Pınarbaşı beldesindeki Akdere Dağı'na offroad yapmak için giden bir grup, ormanlık alanda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin İlyas Özkan (37) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanmayan Özkan'ın cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Özkan'ın Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşadığı, 5 gün önce ailesine haber vermeden evden ayrıldığı öğrenildi.







#Jandarma
#ormanlık alan
#Uşak

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