Uşak'ta pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir pikapla bir otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonucunda yaralanan ve hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.G. (50) yönetimindeki 48 ABL 88 plakalı pikap Eşme-Ulubey kara yolu Gedikler mevkisinde karşı yönden gelen Halil Y. (71) idaresindeki 35 KY 032 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan pikap sürücüsü ve eşi H.G. (41) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Halil Y. ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Halil Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.