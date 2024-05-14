Ortak bilinç ve irade gerek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi, dünyanın dört bir yanından alimlerin ve kanaat önderlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan zirvede açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam ülkelerinin değerli ilim insanlarını, İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek “İslam dünyasının güncel meseleleri ekseninde iki gün boyunca devam edecek olan istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz” dedi.

İNSANLIĞIN HUZURUNU TEHDİT EDİYOR

Aynı inancın ve medeniyetin mensupları, aynı tarihin ve kültürel mirasın varisleri olduklarını belirten Erbaş, bugün Müslümanlar olarak bu büyük mirası hakkıyla sahiplenememiş olmanın ızdırabını yaşadıklarını dile getirdi. Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'deki olayların bütün dünyanın gözü önünde yaşandığına vurgulayan Erbaş, "Vicdanı, ahlakı, hukuku ve insanlığı hiçe sayan gözü dönmüş azgın bir topluluk, Filistin'de tam bir vahşet uyguluyor. Gasp edilmiş topraklar üzerinde emperyalist emellerle kurulan, sömürgeciler tarafından koşulsuz desteklenen ve 76 yıldır tam anlamıyla ifsat aracı olarak varlık gösteren bir terör devleti, bugün tüm insanlığın huzurunu tehdit ediyor" diye konuştu.

POTANSİYELİMİZ VAR

Erbaş, kendilerinin de bu duyarlılığı artırma yönünde daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Müslümanlar olarak bizim, kendi sorunlarımızı çözebilecek potansiyele fazlasıyla sahip olduğumuza inanıyorum. Gerek ilim ve medeniyet birikimimiz, gerek yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarımız, gerekse genç ve dinamik nüfusumuz, bu anlamda bizi ayrıcalıklı kılan önemli zenginliklerimizdir. Bu zenginlikten hakkıyla istifade edebilmek için öncelikle İslam dünyasında ortak bir bilincin ve ortak bir iradenin geliştirilmesi gerekmektedir."

ULEMAYA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Erbaş, bu noktada İslam ulemasına büyük görevler düştüğünü kaydederek, "Müslümanların uyanışına elbette alimlerimiz öncülük edecektir. Bölgemizde, İslam coğrafyasında ve dünyanın her köşesinde dökülen kanların, yitirilen canların, uygulanan zulümlerin, yaşanan mağduriyetlerin son bulması buna bağlıdır. Bunun için öncelikle ümmet bilincimizi diri tutmalı, yüreklerimizi perçinleştirmeliyiz. Daha planlı, programlı ve yaptırım gücü barındıran çalışmalarla, ortak sorunlarımızı kalıcı bir çözüme kavuş-turmalıyız" ifadelerini kullandı.











