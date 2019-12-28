Gündem Ortak çıkarlarımızı koruyacağız
POLİTİKA

Ortak çıkarlarımızı koruyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya hükümetinin, Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğunu bildirdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Altun, Libya ile ortak çıkarlarımızı koruma ve Akdeniz’de istikrar sağlama hususunda kararlılığımızın devam ettiğini vurguladı

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Altun, paylaşımında şu hususlara yer verdi:

Libya’da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklemekteyiz. Dış güçler ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir. Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya’nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz. Libya’da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır. Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye’nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya’da hem de Akdeniz’de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız.”

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