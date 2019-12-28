Ortak çıkarlarımızı koruyacağız

Altun, paylaşımında şu hususlara yer verdi:

Libya’da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklemekteyiz. Dış güçler ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir. Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya’nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz. Libya’da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır. Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye’nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya’da hem de Akdeniz’de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız.”