Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Ortalık bir anda gündüze döndü: Amasya'da bir eve yıldırım düşmesi sonucu bir yaralı

Ortalık bir anda gündüze döndü: Amasya'da bir eve yıldırım düşmesi sonucu bir yaralı

23:5624/04/2025, Perşembe
G: 25/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şimşek çakmasıyla gece vakti adeta gündüze döndü.
Şimşek çakmasıyla gece vakti adeta gündüze döndü.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Karaşar köyünde bir eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Amasya'da depremin ardından sağanak etkili oldu bir eve yıldırım düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından Göynücek ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Karaşar köyünde bir eve yıldırım düştü. Olayda hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Amasya Valiliği, hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaşın tedavisinin yapıldığı Göynücek Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu açıkladı.

Şİmşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anları cep telefonuyla kaydeden Seyfullah Uzun isimli vatanda, "Depremin hemen peşinden şiddetli gök gürültüsünün geceyi gündüze çevirdiğini gördük" dedi.



#Amasya
#Yıldırım
#Yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri