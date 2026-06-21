Osmaniye'de bir keçi sulama kanalına düştü: Kurtarmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Remzi Ömür, akşam eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Babasını aramaya başlayan M.Ö., hayvanları sulama kanalı kıyısında olduğunu fark etti. Bölgede aramayı sürdüren M.Ö., sulama kanalının ızgarasında babası Remzi Ömür'ün cansız bedeni ve ilerisinde ölen keçiyle karşılaştı. M.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cansız bedeni sudan çıkartılan Remzi Ömür'ün, kanala düşen keçisini kurtarmak isterken akıntıya kapılıp, boğulduğu belirlendi. Ömür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.