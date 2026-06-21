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Osmaniye'de bir keçi sulama kanalına düştü: Kurtarmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir keçi sulama kanalına düştü: Kurtarmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti

23:0321/06/2026, Pazar
DHA
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Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan 72 yaşındaki Remzi Ömür, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından bulunan Ömür’ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak isterken akıntıya kapılan Remzi Ömür (72), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Remzi Ömür, akşam eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Babasını aramaya başlayan M.Ö., hayvanları sulama kanalı kıyısında olduğunu fark etti. Bölgede aramayı sürdüren M.Ö., sulama kanalının ızgarasında babası Remzi Ömür'ün cansız bedeni ve ilerisinde ölen keçiyle karşılaştı. M.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cansız bedeni sudan çıkartılan Remzi Ömür'ün, kanala düşen keçisini kurtarmak isterken akıntıya kapılıp, boğulduğu belirlendi. Ömür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


#Osmaniye
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