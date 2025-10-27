Yeni Şafak
Osmaniye’de iki kardeşin oynadığı av tüfeği ateş aldı

20:3127/10/2025, Pazartesi
Kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti
Osmaniye'de iki kardeş ahırda buldukları av tüfeğiyle oynadıkları sırada tüfek ateş aldı. Olay sırasında 7 yaşındaki Ali Muhammed Elsait ağır yaralandı. Küçük çocuk hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki kardeş oynadığı sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi hayvan pazarı altı mevkisinde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin oğlu olan Muhammet Elsait (12) ile kardeşi Ali Muhammet Elsait (7) iddiaya göre ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı. Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



