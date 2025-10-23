Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı

Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı

20:5523/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Aralarında çıkan tartışma sonrası amcasını tüfekle öldürdü
Aralarında çıkan tartışma sonrası amcasını tüfekle öldürdü

Adana'da koyunlarını otlatmaya çıkaran Veysel Ceylan, kuş avına çıkan iki yeğenine hayvanlarının korktuğunu söyleyerek tepki gösterdi. Amca ve yeğenleri arasında çıkan tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesinin ardından M. C., yanındaki tüfekle amcasını vurdu. İki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, dün akşam Sevinçli Mahallesi'nde iki kardeş M.C. (16) ile Mutlu C. (22) kuş avına çıktı.

Bu sırada aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel Ceylan (56), hayvanlarının korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C. yanında taşıdığı tüfekle amcasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Veysel Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceylan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kardeşler jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




#Adana
#İmamoğlu
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Küresel devlerden altın uyarısı geldi: Altın fiyatları yükselecek mi? İşte Ons altın için dikkat çeken tahmin