Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Trafikte 'doğum günü' sürprizi pahalıya patladı

Trafikte 'doğum günü' sürprizi pahalıya patladı

00:5417/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Araç trafikten men edildi.
Araç trafikten men edildi.

Adana'da arkasında 'İyi ki doğdun sevgilim' yazılı ışıklı çiçek yer aldığı görülen çekici araç durduruldu. Aykırı ışık donanımı ve yüksek sesle müzikle trafikte seyreden çekicinin amacı dışında kullanıldığı da belirlendi. Çekiciye 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi, araç ise 15 gün trafikten men edildi.

Adana’da aykırı ışık donanımı ve yüksek sesle müzikle trafikte seyreden çekiciye 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi, araç ise 15 gün trafikten men edildi. Çekicinin arkasında ise araç yerine "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı ışıklı çiçek yer aldığı görüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halindeki çekiciyi fark etti. Yapılan kontrollerde aracın sürücüsü E.Ç.’nin (24), hem aykırı ışık donanımı kullandığı hem de yüksek sesle müzik açtığı tespit edildi. Arkasında "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı ışıklı çiçek yer aldığı görülen çekicinin amacı dışında kullanıldığı da belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplam 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi. Çekici, amaç dışı kullanım nedeniyle 15 gün trafikten men edildi.



#Adana
#Çekici
#Doğum Günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ilk ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün? İşte yeni dönem planı