Aniden kar bastırdı: Yaylada mahsur kalan kadın kurtarıldı

23:2212/10/2025, Pazar
IHA
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adana'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 ineğiyle birlikte yaylada mahsur kalan kadın yardım çağrısında bulundu. Yardıma giden mahalle sakinleri sürüyle birlikte kadını güvenli olan köy merkezine ulaştırdı.

Adana’nın Feke ilçesinde aniden bastıran yar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kadın, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Adana’nın Feke ilçesi Gedikli Mahallesi Çayırgölü Yaylası’nda göçer olarak yaşayan Cennet Sarıtaş, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 ineğiyle birlikte mahsur kaldı. Sarıtaş, yardım çağrısında bulundu. Gedikli Mahallesi sakinleri Sarıtaş’a yardıma giderek sürüyle birlikte kadını güvenli olan köy merkezine ulaştırdı. Sarıtaş’ın yardımına koşan Nazım Gün, kar yağışının kısa sürede etkisini artırdığını belirterek, "Yoğun kar nedeniyle ulaşmakta zorlandık. Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından Cennet ablamıza ulaşıp güvenli alana indirdik" dedi.

#Adana
#Kar
#Feke
#Yayla
