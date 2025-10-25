Yeni Şafak
Kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı

Kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı

18:4225/10/2025, Cumartesi
İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi’nde 19 Ağustos 2022’de Barış A. yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi’nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.’ye çarpmış, Uras Y. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Onur Y., 3 yıl önce kardeşinin ölümüne neden olan sürücü Barış A.’yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan Onur Y. aranırken, yaralı Barış A. hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, 3 yıl önce meydana gelen kazada kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Onur Y., 16 AHV 538 plakalı aracıyla, 2022 yılında bisikletli kardeşi Uras Y.’nin (12) ölümüne neden olan sürücü Barış A.’nın (31) yaşadığı siteye gitti. Onur Y., site bahçesinde gördüğü Barış A.’ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Barış A. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Araç ve silah bulundu

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın aracını, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki otoparkta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfekte bulundu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

