Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, 3 yıl önce meydana gelen kazada kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Onur Y., 16 AHV 538 plakalı aracıyla, 2022 yılında bisikletli kardeşi Uras Y.’nin (12) ölümüne neden olan sürücü Barış A.’nın (31) yaşadığı siteye gitti. Onur Y., site bahçesinde gördüğü Barış A.’ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Barış A. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.